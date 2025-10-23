EAEko esportazio-kopurua % 29 jaitsi da abuztuan, aplikatu berri dituzten muga-zergak direla eta
Produktu energetikoen jaitsierak eragin zuen beherakada, % 77,6 egin baitzuten behera. Ez-energetikoak, berriz, % 22,5 jaitsi ziren, batez ere automozioaren sektorean.
EAEko enpresek egindako esportazioen kopurua % 29 jaitsi zen abuztuan 2024ko hilabete berarekin alderatuta; 1.508 milioi euro zenbatekoa izan zen orduan. Jaitsiera handia izan zen EBren eta AEBren artean adostutako muga-zergak aplikatu ziren lehen hilabetean.
Produktu energetikoen jaitsierak eragin zuen beherakada, % 77,6 jaitsi baitziren. Ez-energetikoek, berriz, % 22,5 egin zuten behera, batez ere automobilgintzaren sektorean.
Lurraldeka, Bizkaian izan da atzerakadarik handiena (-% 36,3), nagusiki produktu energetikoen jaitsierak eraginda; Araban, berriz, kanporako salmentak % 32,7 gutxitu ziren, eta Gipuzkoan, % 16,3.
Jaurlaritzak eta aldundiek Dermatosi Nodular Kutsakorrari aurre egiteko neurriak aztertuko dituzte ostegun honetan
Ostiralean, Bizkaiko Foru Aldundia abeltzaintza-sektorearekin bilduko da neurri horien berri emateko. Hala ere, "lasaitasun mezua" helarazi dute "gertueneko azokari" begira, urriaren 27an izango den Gernikako Azken Astelehenari, hain zuzen ere, hitzordu horretan ez baitago ganadurik.
Dermatosi nodularraren agerraldiak kolokan jarri du abeltzaintza sektorea
Nafarroak abeltzaintzako azokak egitea debekatu du Frantzian eta Katalunian egoerak okerrera egin duelako, eta Gipuzkoak, berriz, urgentziaz bildu ditu abeltzainak Zizurkilen. Gironan 2.000 behi baino gehiago hil dira dagoeneko, eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizkortu egin da txertaketa.
Pradalesek azpimarratu du Gobernuak Aernovaren "bidelagun" izateko asmoa duela
Imanol Pradales lehendakaria hegazkinen sektoreko enpresak Berantevillan duen egoitzan izan da, bisitan. "Munduko hegazkinik handiena" izango den 'Wind Runner'en diseinua egiten ari den enpresaren parte-hartzea nabarmendu du lehendakariak, eta adierazi du Eusko Jaurlaritza proiektua babesteko eta elkarlanean aritzeko prest dagoela.
Ganadu azokak debekatu dituzte Nafarroan, DNK gaitza zabaltzea ekiditeko
Dermatosi nodular kutsakorra (DNK) epidemia bihurtu da eta asko ari da zabaltzen behien artean Frantzian eta Gironan. Gizakiei transmititzen ez zaien arren, ustiategietan abelburu asko galtzea eragin dezake.
Behargin bat hil da Cementos Rezolaren Arrigorriagako lantegian, lan-istripuz
45 urteko gizona Bizkaiko udalerriko enpresa batean hil da, gaur, arratsaldeko 14:20 aldera. Osalanek ikerketa zabaldu du istripuaren arrazoiak argitzeko. LAB sindikatuaren arabera, makinak babes neurriak falta zituen.
Bidesariak datorren urtean % 3,5 garestitzea proposatu du Bizkaiko Aldundiak
Ordainpeko errepideen 2026rako tarifak eta ibilgailu astunentzako kanona eguneratuko ditu foru erakundeak. Dekretu berriak, besteak beste, '0 tafifak' deiturikoak kentzea jasotzen du.
ELAk eta LABek auzitegietara eramango dute Confebask, LGS propioa negoziatzeari uko egiteagatik
ELA eta LAB sindikatuek iragarri dute auzitegietara eramango dutela Confebask patronala, Euskadirentzat Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) negoziatzeari uko egiteagatik, eta aurreratu dute mobilizazioak egingo dituztela aldarrikapen horren alde.
ELAk eta LABek auzitara joko dute Confebasken aurka, uko egin diolako soldata minimo propioa negoziatzeari
Lan Harremanen Kontseiluan egin dute bilera, BIlbon. Ordubetez egon dira bilduta baina ez dute, antza, ikuspuntuak bateratzerik izan. Eusko Jaurlaritzak judizializazioa deitoratu du eta sindikatuen eta Confebasken arteko hurbilketa bilatuko du.
Mikel Torres: "Ezinezkoa dirudien arren, patronalaren eta sindikatuen arteko negoziazio bide bat aurkitzea espero dut"
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak Gutxieneko Lanbidearteko Soldataren inguruko Herri Ekimen Legegileari (ILP) Eusko Jaurlaritzak uko egitearen arrazoiak azaldu ditu, eta gaia eragileen artean eztabaidatu eta adostearen alde agertu da. (Jatorrizko bideoa gazteleraz)