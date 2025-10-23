MUGA-ZERGAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAEko esportazio-kopurua % 29 jaitsi da abuztuan, aplikatu berri dituzten muga-zergak direla eta

Produktu energetikoen jaitsierak eragin zuen beherakada, % 77,6 egin baitzuten behera. Ez-energetikoak, berriz, % 22,5 jaitsi ziren, batez ere automozioaren sektorean.

exportaciones
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEko enpresek egindako esportazioen kopurua % 29 jaitsi zen abuztuan 2024ko hilabete berarekin alderatuta; 1.508 milioi euro zenbatekoa izan zen orduan. Jaitsiera handia izan zen EBren eta AEBren artean adostutako muga-zergak aplikatu ziren lehen hilabetean.

Produktu energetikoen jaitsierak eragin zuen beherakada, % 77,6 jaitsi baitziren. Ez-energetikoek, berriz, % 22,5 egin zuten behera, batez ere automobilgintzaren sektorean.

Lurraldeka, Bizkaian izan da atzerakadarik handiena (-% 36,3), nagusiki produktu energetikoen jaitsierak eraginda; Araban, berriz, kanporako salmentak % 32,7 gutxitu ziren, eta Gipuzkoan, % 16,3.

Industria Automobilgintza Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X