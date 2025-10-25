Desconvocados los paros parciales de este fin de semana de los trabajadores de Glovo en Navarra

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de reparto Glovo han desconvocado los paros parciales que estaban previstos para este sábado y domingo en Navarra mientras negocian con la empresa mejoras en sus condiciones laborales.

El primer paro fue este viernes, de 19:00 a 22:00 horas, y ante la última oferta de la empresa han desconvocado el resto. Este viernes hubo una reunión con los trabajadores en Pamplona.



Según ha expresado el sindicato CC.OO., mayoritario en el comité, aunque se hayan desconvocado, no existe todavía acuerdo con la empresa, aunque las negociaciones están avanzadas.