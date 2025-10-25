CONFLICTO LABORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Desconvocados los paros parciales de este fin de semana de los trabajadores de Glovo en Navarra

Aunque trabajadores y patronal no han llegado a un acuerdo todavía, la reunión del viernes sirvió para acercar posturas, por lo que se han desconvocado los paros parciales que estaban previstos para este sábado y domingo en Navarra.
glovo
Un trabajador de Glovo en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Nafarroako Glovoko langileek bertan behera utzi dituzte asteburu honetarako deitutako lanuzte partzialak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de reparto Glovo han desconvocado los paros parciales que estaban previstos para este sábado y domingo en Navarra mientras negocian con la empresa mejoras en sus condiciones laborales.

El primer paro fue este viernes, de 19:00 a 22:00 horas, y ante la última oferta de la empresa han desconvocado el resto. Este viernes hubo una reunión con los trabajadores en Pamplona.

Según ha expresado el sindicato CC.OO., mayoritario en el comité, aunque se hayan desconvocado, no existe todavía acuerdo con la empresa, aunque las negociaciones están avanzadas.

Conflictos laborales Economía Navarra

Más noticias sobre economía

Protesta de trabajadores de Petronor
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Petronor y sindicatos se ven en el juzgado por la denuncia de modificación de las condiciones laborales

El Juzgado de lo Social de Bilbao celebra hoy el juicio por la denuncia presentada por los sindicatos de Petronor contra la compañía por la modificación "sustancial" de las condiciones laborales, que ha motivado una huelga indefinida tras el "aumento encubierto de jornada para el personal a turnos (unos 30 minutos más por día trabajado) como consecuencia del traslado del edificio del vestuario".
Cargar más
Publicidad
X