Nafarroako Glovoko langileek bertan behera utzi dituzte asteburu honetarako deitutako lanuzte partzialak
Glovo banaketa-enpresako langileek bertan behera utzi dituzte larunbat eta igande honetarako aurreikusita zeuden lanuzte partzialak Nafarroan, enpresarekin lan-baldintzak hobetzeko abiatutako negoziaketak aurrera jarraitzen duelako.
Lehen lanuztea ostiral honetan izan zen, 19:00etatik 22:00etara, eta enpresaren azken eskaintzaren aurrean, bertan behera utzi dituzte gainerakoak. Ostiral honetan bilera bat egin zuten langileekin Iruñean.
Batzordean gehiengoa duen CC.OO. sindikatuak adierazi duenez, lanuzteak bertan behera utzi dituzten arren, oraindik ez dago akordiorik enpresarekin baina negoziazioak aurreratuta daude.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Maderas de Llodioko langileek itxialdia egin dute udaletxean kaleratzeen aurka
Gau osoa iraun duen "ekintza sinbolikoa" amaituta, Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari eskatu diete martxan jar ditzatela Aiaraldea biziberritzeko planak, eta borroka egiten jarraituko dutela hitzeman dute. Bilera bat egiteko deia ere luzatu diote Aldundiari.
Makina-erremintaren sektoreak ez du bere unerik onena bizi
Trumpen muga-zergak salmentak zailtzen ari dira, eta hori argi ikusten da atzo ezagutu genuen esportazioen azken datuan: % 31 egin dute behera. Makina Erremintako Enpresen Elkartearen arabera, aurten sektoreko eskaerak % 5 eta % 10 artean jaitsiko dira.
Epaileak bertan behera utzi du Petronorren epaiketa, eta astebeteko epea eman du aurreakordioa bozkatzeko
Aurreakordioak, besteak beste, "15 minutuko konpentsazioa" jasotzen du. Batzar hori astelehena baino lehen egin ez bada aurreakordioa bozkatzeko, epaileak berak erabakiko du azkenean.
Zer da DNK, nola kutsatzen da eta nola eragiten dio sektoreari?
Dermatosi Nodular Kutsakorrari adi-adi dago abeltzaintza-sektorea. Euskal Herrian ez da oraindik kasurik antzeman, baina prebentzio eta zaintza neurriak martxan jartzen ari dira. Hona hemen gaixotasun honen gakoak eta abeltzaintza-sektorean dituen eraginak.
Petronor eta sindikatuak aurrez aurre epaitegian, lan-baldintzen aldaketaren salaketagatik
Bilboko Lan Arloko Epaitegian gaur egin da Petronorreko sindikatuek enpresaren aurka jarritako salaketaren epaiketa. Salaketaren arabera, lan-baldintzak "nabarmen" aldatu dira, eta, horren aurrean, langileek greba mugagabea abiatu dute. "Txandakako langileen lanaldia ezkutuan handitu da (30 minutu gehiago lan egindako egun bakoitzeko), aldagelako eraikina lekuz aldatzearen ondorioz", salatu dute sindikatuek.
Etxebizitza Sailak bi solairu gehiago eraikiko ditu 65 bloke publikotan, bi mila etxebizitza gehiago lortzeko
Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila sei proiektu pilotutan ari da lanean, hau da, aurreikusitako plan osoaren % 10.
Auzitegi Nazionala Sidenor ikertzen ari da, Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzeagatik
Auzitegi Nazionala Jose Antonio Jainaga Gomez Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari ikertzen ari da, Israel Military Industries arma-fabrikatzaileari altzairua saltzeagatik.
Petronorreko aldagelen gatazka epaitegietara iritsi da gaur
Epaiketa gaur egin da Bilbon, greba mugagabeak aurrera jarraitzen duen bitartean. Langileek enpresaren eta UGT eta CCOO sindikatuen arteko aurreakordioa errefusatu zuten batzarrean.
VW Nafarroak eta sindikatuek aldi baterako lan-erregulazio bat negoziatuko dute, plantaren birmoldaketa amaitzeko
Bien bitartean, Volkswagenen zuzendaritza nagusiak gaur jakinarazi du erdieroaleen hornikuntza arazoari irtenbidea emango dion enpresa bat aurkitu duela.