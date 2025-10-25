LAN-GATAZKA
Nafarroako Glovoko langileek bertan behera utzi dituzte asteburu honetarako deitutako lanuzte partzialak

Langileek eta patronalak oraindik akordiorik lortu ez duten arren, ostiraleko bilerak jarrerak hurbiltzeko balio izan zuen, eta, ondorioz, bertan behera utzi dituzte larunbat eta igande honetarako Nafarroan aurreikusita zeuden lanuzte partzialak.
glovo
Glovoko langile bat artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Glovo banaketa-enpresako langileek bertan behera utzi dituzte larunbat eta igande honetarako aurreikusita zeuden lanuzte partzialak Nafarroan, enpresarekin lan-baldintzak hobetzeko abiatutako negoziaketak aurrera jarraitzen duelako.

Lehen lanuztea ostiral honetan izan zen, 19:00etatik 22:00etara, eta enpresaren azken eskaintzaren aurrean, bertan behera utzi dituzte gainerakoak. Ostiral honetan bilera bat egin zuten langileekin Iruñean.

Batzordean gehiengoa duen CC.OO. sindikatuak adierazi duenez, lanuzteak bertan behera utzi dituzten arren, oraindik ez dago akordiorik enpresarekin baina negoziazioak aurreratuta daude.

Lan gatazkak Ekonomia Nafarroa

