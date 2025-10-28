El Gobierno Vasco aprueba un proyecto de presupuestos de 16 378 millones para 2026, con más inversión en vivienda y servicios públicos

Transformación económica y energética

El proyecto de cuentas incluye 935 millones adicionales del plan “Euskadi Eraldatuz 2030”, financiado a través de la Alianza Financiera Vasca, con el objetivo de acelerar la transformación industrial, social y energética. Entre las inversiones previstas destacan las destinadas a innovación, transición energética y digitalización.

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad dispondrá de 650 millones, con nuevos programas como Berrindartuz, dotado con 40 millones para apoyar la diversificación de pymes hacia sectores estratégicos, y un impulso específico a la inteligencia artificial y la ciberseguridad, con 22 millones.

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación contará con 653 millones, un 6,6 % más. La aportación ordinaria a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) sube un 6,3 %, hasta los 337 millones. Además, se refuerzan los programas de atracción de talento y los centros de investigación de excelencia.

Seguridad, justicia y administración digital

El presupuesto para Seguridad asciende a 850 millones, lo que supone un incremento del 6,4 % respecto al año anterior. La subida permitirá continuar con la renovación del parque móvil y del material de la Ertzaintza, mejorar las comunicaciones policiales mediante la red TETRA y reforzar Cyberzaintza. También se invertirán nuevos recursos en medición meteorológica para anticiparse a fenómenos extremos.

En Justicia y Derechos Humanos, las cuentas alcanzan 369 millones, con un aumento de las partidas para asistencia jurídica gratuita y para las políticas de atención a víctimas. El Instituto Gogora recibirá 5,2 millones, un 14 % más, para proyectos de memoria y derechos humanos.

El área de Gobernanza y Administración Digital contará con 167 millones, con medidas para modernizar el servicio público y simplificar los trámites ciudadanos. Parte de los fondos se destinarán a ampliar la red de oficinas Zuzenean y a mejorar los portales digitales de atención.

“Mirar más allá del interés partidista”

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, ha subrayado que el presupuesto “asegura la sostenibilidad económica de la gestión pública durante los próximos doce meses” y ha apelado a los grupos parlamentarios a “mirar más allá del interés partidista”. “Centremos el debate en lo esencial: fortalecer nuestra economía y el bienestar de la gente”, ha afirmado.

El proyecto será registrado en el Parlamento Vasco el 30 de octubre, y los consejeros comparecerán ante las comisiones entre el 3 y el 6 de noviembre. El Gobierno iniciará después una ronda de contactos con los partidos para buscar apoyos adicionales, con el objetivo de aprobar las cuentas antes del 23 de diciembre.