El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % porque la inflación está estable
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves los tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % porque la inflación está estable.
El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la ciudad italiana de Florencia, consideró que "la economía ha seguido creciendo pese al difícil entorno internacional", según un comunicado distribuido en Fráncfort.
El BCE también mantiene los tipos de interés de las operaciones principales de financiación, las subastas semanales, en el 2,15 %, y de los préstamos a un día en el 2,40 %.
El BCE añade que la economía de la zona del euro mantiene su resiliencia debido "al vigor del mercado de trabajo, la solidez de los balances del sector privado y las anteriores reducciones de los tipos de interés".
No obstante, advierte el BCE, "las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a los actuales conflictos comerciales internacionales y a las tensiones geopolíticas".
El BCE tiene la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2 % a medio plazo y reitera que tomará las decisiones sobre los tipos de interés en cada reunión según los datos económicos.
"El Consejo de Gobierno no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos", añade el comunicado.
