Europako Banku Zentralak interes-tasak % 2an mantendu ditu inflazioa egonkor dagoelako

EBZren Gobernu Kontseiluak, Florentzian bilduta, uste du "ekonomiak hazten jarraitu duela, nahiz eta nazioarteko ingurunea zaila izan".
Agentziak | EITB

Europako Banku Zentralak (EBZ) euroguneko banku-gordailuen interes-tasak % 2an mantendu ditu, inflazioa egonkor dagoelako.

EBZren Gobernu Kontseiluak bilera egin du Florentzian (Italia), eta, Frankfurten zabaldutako ohar baten arabera, "ekonomiak hazten jarraitu du, nahiz eta nazioarteko egoera zaila izan".

Europako Banku Zentralak, halaber, finantziazio-eragiketa nagusien interes-tasak mantendu ditu, asteko enkanteenak % 2,15ean eta egun baterako maileguenak % 2,40an.

Europako Banku Zentralak gaineratu duenez, euroguneko ekonomiak erresilientzia izaten jarraitzen du, "lan merkatuaren indarragatik, sektore pribatuko balantzeen sendotasunagatik eta interes tasen aurreko murrizketengatik".

Hala ere, Europako Banku Zentralaren arabera, "etorkizuna oraindik ez da ziurra, batez ere nazioarteko gatazka komertzialak eta tentsio geopolitikoak direla eta".

Europako Banku Zentralak inflazioa epe ertainera % 2ko helburuan egonkortzea ziurtatu nahi du, eta bilera bakoitzean interes-tasei buruzko erabakiak datu ekonomikoen arabera hartuko dituela berretsi du.

