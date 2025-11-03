Los sindicatos llaman a manifestarse el día 12 en Bilbao, “por un salario mínimo propio”

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU y Etxalde se manifestarán el próximo 12 de noviembre en Bilbao para reclamar que se admita a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) por el salario mínimo y se debata en el Parlamento Vasco.

La movilización comenzará a las 11:30 horas frente a la delegación del Gobierno Vasco, siguiendo por la sede del PSE-EE para acabar ante Sabin Etxea, sede central del PNV. El lema elegido será el lema ‘EAJ-PSE-Confebask, pobreziaren errudunak; SMI vasco ya!’.

Tras la negativa del PNV y PSE-EE a tramitar la ILP, respaldada por 138.495 firmas, estas centrales sindicales consideran que debatirla en la Cámara es "un mínimo democrático".

En un comunicado, estos sindicatos recuerdan "que el PNV hizo pública ex profeso su posición contraria a la ILP por el salario mínimo", mientras "defiende que debería reivindicarse la competencia plena en torno al salario mínimo, sin intervención alguna del Estado, y que la iniciativa sindical no se ajusta a esa ambición".

"Posteriormente, el Gobierno Vasco dio a conocer su informe negativo sobre la ILP porque los sindicatos reclaman la competencia plena, existe el riesgo de romper la unidad de mercado de España y la materia del salario mínimo exige el consenso con la patronal. En el fondo, el PNV y el PSE-EE, al igual que han actuado con el movimiento de pensionistas, están indicando que pueden cometer un fraude democrático", han censurado.

A su juicio, las ILPs "son el mecanismo democrático del que dispone la ciudadanía para hacer política", y negar el debate "supondría un fraude absoluto, y reflejaría una visión elitista y autoritaria de la política".

Por ello, creen que jeltzales y socialistas "están a tiempo de atender la reclamación ciudadana y admitir a trámite en el pleno del Parlamento Vasco" la ILP, para después que cada fuerza política pueda "poner sobre la mesa sus reivindicaciones". "No es de recibo que se hurte el debate en sí. Los sindicatos están dispuestos a discutir las aportaciones de los partidos en el Parlamento", han concluido.