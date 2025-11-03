Sindikatuek manifestazioa egingo dute Bilbon hilaren 12an “gutxieneko soldataren alde”
Udan Legebiltzarrean aurkeztu zuten Herri Ekimen Legegilearen aurka agertu zen Eusko Jaurlaritza. Sindikatuen ustez, eztabaida “gutxieneko demokratikoa” da eta, beraz, protesta egingo dute Jaurlaritzaren, EAJren eta PSE-EEren egoitzen aurrean.
ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU eta Etxalde sindikatuek manifestazioa egingo dute azaroaren 12an Bilbon, gutxieneko soldataren aldeko herri ekimen legegilea Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzea eskatzeko.
Mobilizazioa 11:30ean hasiko da Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzaren aurrean. Ondoren, PSE-EEren egoitzaren aurretik pasako da eta EAJren Sabin Etxearen aurrean amaituko da. Aukeratutako leloa "EAJ-PSE-Confebask, pobreziaren errudunak; SMI vasco ya!" izango da.
EAJk eta PSE-EEk uko egin zioten sindikatuek gutxieneko soldata propioaren alde Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zuten herri ekimen legegilea tramitera onartzeari. 138.495 sinadurek babestu zuten ekimena eta sindikatuen ustez, Ganberan eztabaidatzea "gutxieneko demokratikoa" da.
Ohar batean, sindikatu horiek gogorarazi dute "EAJk berariaz gutxieneko soldataren herri ekimen legegilearen aurkako iritzia publiko egin zuen" eta "erabateko eskuduntza aldarrikatzea" eskatzen du "Estatuaren inongo esku-hartzerik gabe", eta "sindikatuen ekimena ez datorrela anbizio horrekin bat" uste du.
Horrez gainera, aipatzen dute, "Eusko Jaurlaritzak ekimenaren aurkako txostena publiko egin zuen sindikatuek erabateko eskuduntza eskatzen dutelako, Espainiako merkatuaren batasuna urratzeko arriskua dagoelako eta gutxieneko soldataren gaiak patronalarekin adostasuna exijitzen duelako". EAJ eta PSE-EE "Eusko Legebiltzarrean iruzur demokratikoa gerta daitekeela aurreratzen ari direla" salatu dute.
Sindikatuen hitzetan, herri ekimen legegileak dira "herritarrek politika egiteko duten mekanismo demokratikoa", eta "eztabaida ukatzea iruzurra" litzatekeela uste dute. Halaber, "politikaren ikuspegi elitista eta autoritarioa erakutsiko" lukela uste dute.
Uste dute EAJ eta PSE-EE garaiz daudela "herritarren ahotsari bide emateko" eta osoko bilkuran gutxieneko soldataren "herri ekimena eztabaidara onartzeko". Sindikatuak prest daude Eusko Legebiltzarrean alderdien ekarpenak eztabaidatzeko; "alderdiek negoziatzeko prestutasun horri bizkarra ematea ulertezina litzateke", haien esanetan.
