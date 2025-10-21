ZERBITZU PROPIOA
Eusko Jaurlaritzak geldiarazi du gutxieneko soldata propioari buruzko IPLa

Eusko Jaurlaritza hainbat sindikaturen Herri Ekimen Legegilearen aurka agertu da. Ekimen horrek 140.000 pertsonen sinadurek babestu dute, Euskadik lanbide arteko gutxieneko soldata propioa ezartzeko beharrezko eskumenak izan ditzan. Beraz, proposamen hori bertan behera geratuko da eta ez da Eusko Legebiltzarrean izapidetuko.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritza hainbat sindikatuk aurkeztu duten Herri Ekimen Legegilearen aurka agertu da. Ekimen horrek ia 140.000 pertsonen babesa lortu du, Euskadik lanbide arteko gutxieneko soldata propioa ezartzeko beharrezko eskumenak izan ditzan. Beraz, proposamen hori bertan behera geratuko da eta ez da Eusko Legebiltzarrean izapidetuko.

Ekimen Legegilea abuztuaren 21ean erregistratu zuten Eusko Legebiltzarrean ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek, eta bertan Langileen Estatutuaren erreforma planteatzen dute, autonomia-erkidegoek gutxieneko soldata arautu ahal dezaten, gaur egun eskumena Estatuarena baita.

Eusko Jaurlaritza ez dator bat ILPren edukiarekin, nahiz eta patronalaren eta sindikatuen artean hitzarmeneko soldata negoziatzearen alde dagoen, eta astearte honetan Gobernu Kontseiluak horren aurkako iritzia eman duen. Beraz, ekimena Legebiltzarraren hurrengo osoko bilkuran bozkatuko denez, litekeena da atzera botatzea, bi alderdien gehiengoaren botoekin, eta ez du Ganberan izapidetzen jarraituko.

Gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzeko pentsiodunek bultzatutako ekimen legegilearekin gertatu zen gauza bera gertatuko da. Hori ere bertan behera geratu zen Eusko Jaurlaritzak kontrako iritzia eman eta EAJk eta PSEk Legebiltzarrean izapidetzearen aurka bozkatu ondoren.

