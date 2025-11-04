El conflicto en Petronor se enquista: la plantilla rechaza el acuerdo y la huelga indefinida sigue viva

El conflicto laboral en Petronor se ha intensificado después de que la plantilla haya rechazado de forma mayoritaria, con un 80 % de los votos en contra, el acuerdo alcanzado entre la dirección de la planta y la mayoría sindical formada por UGT y Comisiones Obreras.

El pacto, que el juez había pedido someter a votación antes de continuar el proceso judicial, reconocía que el cambio de ubicación de los vestuarios suponía un aumento de la jornada laboral. Desde el traslado, cada trabajador invertía unos 30 minutos más al día en la factoría. A cambio, la empresa ofrecía compensar ese tiempo adicional con seis días libres al año.

El rechazo del personal mantiene abierta una huelga indefinida que comenzó hace mes y medio, el pasado 25 de septiembre. Desde entonces, la producción de Petronor (una de las refinerías más importantes del Estado) se encuentra parcialmente paralizada. La ley solo permite en esta situación atender la demanda nacional, por lo que la venta exterior, que representa en torno al 35 % de la facturación de la compañía, continúa suspendida.

A partir de ahora será un juzgado el que determine qué compensación corresponde a la plantilla. Mientras tanto, la huelga y la denominada “guerra de los vestuarios” mantienen en vilo a una de las industrias estratégicas de Euskadi.