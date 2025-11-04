LAN-GATAZKA
Petronorreko gatazkak aurrera darrai: langileek ez dute akordioa onartu eta greba mugagabean jarraitzen dute

Langileen % 80k zuzendaritzaren eta gehiengo sindikalaren artean lortutako itunaren aurka bozkatu dute, eta, beraz, "aldageletako gerra" deritzona auzitegietan erabakiko da. Petronorrek geldirik jarraitzen du duela hilabete eta erditik.

Petronor. Argazkia: Europa Press
EITB

Petronorreko lan-gatazka areagotu egin da plantillak plantako zuzendaritzaren eta UGTk eta Comisiones Obrerasek osatutako gehiengo sindikalaren artean lortutako akordioa gehiengoz errefusatu baitu.

Epaileak prozesu judizialarekin jarraitu aurretik bozketa egiteko eskatu zuen, eta onartu zuen aldagelak lekuz aldatzeak lanaldia handitzea zekarrela. Lekualdaketaz geroztik, langile bakoitzak egunean 30 minutu gehiago inbertitzen zituen lantegian. Horren truke, enpresak denbora gehigarri hori urtean sei egun librerekin konpentsatzea eskaintzen zuen.

Langileen gaitzespenarekin, irekita mantentzen da duela hilabete eta erdi, irailaren 25ean, hasi zen greba mugagabea. Ordutik, Petronorren produkzioa partzialki geldituta dago. Legeak, egoera honetan, eskaera nazionalari bakarrik erantzutea ahalbidetzen du, eta, beraz, kanpo-salmentak, konpainiaren fakturazioaren % 35 inguru, etenda jarraitzen du.

Hemendik aurrera, epaitegi batek erabakiko du plantillari zer konpentsazio dagokion. Bien bitartean, grebak eta "aldagelen gerrak" Euskadiko industria estrategikoetako bat airean mantentzen dute.

Petronor Grebak Ekonomia

