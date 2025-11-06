Bruselas acelera los plazos del TAV entre Lisboa y París y el Gobierno Vasco celebra el impulso del proyecto
El Gobierno Vasco ha valorado de forma positiva las últimas novedades procedentes de Bruselas sobre la red europea de alta velocidad, aunque fuentes del Ejecutivo reconocen que lo hacen “con prudencia”. Desde Lakua recuerdan que el lehendakari Imanol Pradales se reunió el pasado mes de enero con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, para pedir un impulso al tramo vasco del Tren de Alta Velocidad (TAV) hacia el norte y su conexión con Francia. Aquellos compromisos, aseguran, “siguen su curso y avanzan”.
Bruselas ha presentado esta semana un plan para que todas las capitales de la Unión Europea estén conectadas por alta velocidad en 2040. En ese horizonte, la Comisión prevé unir Lisboa, Madrid y París en menos de nueve horas de viaje. En este contexto, el Ejecutivo comunitario ha subrayado la necesidad de eliminar los cuellos de botella transfronterizos y fijar plazos vinculantes antes de 2027.
El comisario Tzitzikostas ha destacado que la conexión entre España y Francia por el corredor Atlántico forma parte de la red prioritaria de la UE, que contempla su finalización en 2030. No obstante, el aplazamiento de las inversiones francesas podría retrasar ese calendario.
Bruselas insiste en que el proyecto ferroviario es prioritario y en que debe recibir un nuevo impulso político y financiero. En paralelo, la Comisión ha presentado un “plan de inversiones en transporte sostenible” para reducir las emisiones en los sectores aéreo y marítimo, con una inversión prevista de 100.000 millones de euros hasta 2035 para el desarrollo de biocombustibles y combustibles de bajo carbono.
El objetivo, según ha recalcado Tzitzikostas, es claro: “El tren será el transporte preferido sobre el avión. Será una realidad en 2030”.
Movilidad Sostenible contará con 581,7 millones para “impulsar el ferrocarril como forma de transporte”
La construcción y mejora de infraestructuras ferroviarias se lleva gran parte de la inversión. También se quiere culminar la interoperabilidad de las tarjetas Bat, Barik y Mugi y establecer como estructural la gratuidad del transporte hasta los 12 años.
El gasto público vasco en Salud en el 2026 será de 2400 euros por persona
Los presupuestos de Salud para 2026 crecen un 4,1 % y priorizan la consolidación de personal, la modernización de infraestructuras y la ampliación de programas de vacunación y prevención.
Juan Ignacio Pérez Iglesias: "Estoy preocupado y triste"
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha señalado que está dispuesto a hablar "lo que haga falta", pero ha afirmado que cree que se está perdiendo una gran oportunidad magnífica para hacer grandes cosas en la EHU.
Las cofradías vascas crean Kofradia Basque Seafood para modernizar la pesca de bajura
Las federaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, junto con la sociedad pública Hazilur, han constituido en Ondarroa la empresa Kofradia Basque Seafood S.A. Entre las principales novedades, la compañía desarrollará una nueva línea de productos de cuarta y quinta gama, basada en la elaboración de pescado fileteado, envasado y listo para cocinar.
El Gobierno Vasco aprueba un presupuesto récord de 596 millones para impulsar 3.669 viviendas en 2026
El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado unas cuentas históricas para 2026, con un aumento del 14 % respecto al año anterior. El consejero Denis Itxaso ha anunciado que se pondrán en marcha más de 1.700 nuevas viviendas protegidas y que Visesa será reconocida como medio propio.
Educación presenta un presupuesto de 3346 millones y destaca el aumento en personal y programas de inclusión
Begoña Pedrosa ha desglosado presentado en el Parlamento Vasco unas cuentas que buscan el “fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, poniendo el foco en los problemas reales de la ciudadanía”.
Imanol Pradales: "EHU nunca en su historia ha contado con tantos recursos"
El lehendakari ha afirmado que el presupuesto de EHU se incrementará en 6,9 % en 2026 y ha añadido que en 2025 ha tenido un aumento del 5,2 %. Por lo que ha querido subrayar que en dos años el incremento del presupuesto ordinario será del 12 %.
Bengoetxea reclama respeto institucional para EHU y pide una reunión urgente con el lehendakari
Es la respuesta que ha dado el rector de Euskal Herriko Unibertsitatea al consejero Pérez Iglesias que ha negado en el Parlamento Vasco que la universidad pública esté infrafinanciada y ha afirmado que el presupuesto asignado para 2026 es una "cifra récord".
Así será el nuevo Estatuto del Becario: compensación de gastos, límite de prácticas y más control a las empresas
El Gobierno de España ha aprobado el anteproyecto del Estatuto del Becario, que busca asegurar los derechos de las personas en formación práctica.