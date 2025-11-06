ABIADURA HANDIKO TRENA
Bruselak Lisboa eta Paris arteko AHTrako epeak azkartu ditu, eta Eusko Jaurlaritza proiektuaren bultzadarekin bat dator

Imanol Pradales lehendakaria Apostolos Tzitzikostas Europako Garraio komisarioarekin bildu zen urtarrilean, eta orain Abiadura Handiko Trena Iparraldera eta Frantziara bultzatzeko hartutako konpromisoak aurrera doazela egiaztatu du.

Eusko Jaurlaritzak positibotzat jo ditu abiadura handiko trenaren Europako sareari buruz Bruselatik iritsi diren azken berriak, baina Jaurlaritzako iturriek aitortu dute "zuhur" jokatuko dutela. Lakuakoek gogorarazi dute Imanol Pradales lehendakaria urtarrilean bildu zela Apostolos Tzitzikostas Europako Garraio komisarioarekin AHTaren EAEko zatia iparralderantz bultzatzeko eta Frantziarekin lotzeko eskatzeko.

Bruselak plan bat aurkeztu du aste honetan, 2040rako Europar Batasuneko hiriburu guztiak abiadura handiko trenen bidez konektatuta egon daitezen. Epe horretan, Batzordeak Lisboa, Madril eta Paris bederatzi ordu baino tarte laburragoan lotzea aurreikusi du. Testuinguru horretan, mugaz gaindiko botila-lepoak kentzeko eta 2027a baino lehen epe lotesleak ezartzeko beharra azpimarratu du Europako Batzordeak.

Tzitzikostas komisarioak nabarmendu duenez, Espainia eta Frantzia Atlantikoko korridorearen bidez lotzea EBren lehentasunezko sarearen parte da, eta 2030erako amaitzea aurreikusten du. Hala ere, Frantziako inbertsioen atzerapenek egutegi hori atzeratu lezakete.

Bruselak azpimarratu du trenbide-proiektuak lehentasuna duela eta bultzada politiko eta finantzario berria jaso behar duela. Aldi berean, Batzordeak "garraio iraunkorreko inbertsio-plana" aurkeztu du, aireko eta itsasoko sektoreetan isurketak murrizteko eta 2035era arte 100.000 milioi euroko inbertsioa aurreikusita, karbono emisio txikiko bioerregai eta erregaiak garatzeko.

Helburua, Tzitzikostasek azpimarratu duenez, argia da: "Trena izango da garraiobide gogokoena. 2030erako errealitate bat izango da".

