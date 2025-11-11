Llega el "metro del futuro": estas serán sus siguientes "paradas"

Aunque Metro Bilbao esté inmerso en su 30 cumpleaños, los responsables del suburbano tienen puesta la vista ya en el futuro. La Diputada general de Bizkaia avanza que invertirán entre 700 y 800 millones de euros en renovar la flota o la puesta en marcha de nuevas líneas.

El metro del futuro contará con nuevos trenes y un nuevo sistema de comunicaciones. De hecho, el contrato para encargar estos nuevos convoys estará listo a fin de año.

Será una “segunda generación” de trenes, que supondrá la renovación total de servicio. Además, 37 nuevas unidades contarán con un innovador sistema de vagones sensorizados, para trasladar información en tiempo real de que sucede en el interior.

Los 37 futuros trenes que sustituirán a los actuales permitirán aumentar el número de viajeros entre un 11 y un 15 % y serán capaces de circular cada menos tiempo en una mejora de su frecuencia en los momentos de mayor demanda.

“Estas unidades van a ser capaces de medir y comunicar prácticamente todo, lo que supondrá una auténtica revolución en la manera de mantener y operar el metro”, afirma Eneko Arruebarrena, director de Metro Bilbao.

Solo el cambio de flota supondrá una reducción del 35 % en el consumo energético.

Por otro lado, Metro Bilbao prepara ya las líneas 4 y 5, las “líneas del futuro” en palabras de Etxanobe, que llevarán el suburbano hasta el Hospital de Galdakao y nuevos barrios de Bilbao como Irala, Rekalde, Basurto o Zorrotza.