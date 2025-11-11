30 URTE METRO BILBAON
Hemen da "etorkizuneko metroa": hauek izango dira bere hurrengo "geralekuak"

Hiru hamarkada errailen gainean igaro ondoren, Bilboko metroak 800 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa egin beharko du orain bere flota berritzeko eta 4. eta 5. lineak martxan jartzeko.

Ez dute denbora askorik trenak garbitu eta errebisatzeko, gauerditik goizeko bostak arte, tarte horretan bakarrik egoten baita geldi metroa. 05:30ean Bilboko Metroko lehen trena atera da Basauriko tailerretik.
Argazkia: Orain.eus

Metro Bilbao bere 30. urteurreunean murgilduta egon arren, etorkizunari begira ere badabil. Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak aurreratu duenez, 700 eta 800 milioi euro arteko inbertsioa aurreikusita dago, flota berritzeko edota linea berriak martxan jartzeko. 

"Etorkizuneko metroak" tren berriak eta komunikazio sistema berria izango ditu, izan ere, konboi berri hauek enkargatzeko kontratua urte amaierarako prest egongo da.

Gainera , 37 unitate berrik bagoi sentsorizatuen sistema berritzaile bat izango dute, metro barruan gertatzen den informazioa denbora errealean emateko.

Gaur egungoak ordezkatuko dituzten etorkizuneko 37 trenek bidaiarien kopurua % 11 eta 15 artean handitzea ahalbidetuko dute, eta denbora laburragoan zirkulatzeko gai izango dira, eskaera handieneko uneetan maiztasuna hobetzeko.

"Unitate horiek ia dena neurtzeko eta komunikatzeko gai izango dira, eta horrek benetako iraultza ekarriko du metroa mantentzeko eta jarduteko moduan", dio Eneko Arruebarrena Metro Bilbaoko zuzendariak.

Flota-aldaketak energia-kontsumoa % 35 murriztea ere ekarriko du.

Bestalde, Metro Bilbao bere 4. eta 5. lineak prestatzen ari da, "etorkizuneko lineak", Etxanoben hitzetan, metroa Galdakaoko Ospitalera eta Irala, Errekalde, Basurtu edo Zorrotza bezalako auzo berrietara eramango dutenak.

