Organizaciones de consumidores alertan de subidas "insostenibles" en los precios del huevo y el pollo por la gripe aviar
Las organizaciones de consumidores han mostrado su preocupación por la subida de precios en productos básicos como los huevos y la carne de pollo, agravada por las medidas de confinamiento de aves decretadas en distintas zonas del Estado para frenar la expansión de la gripe aviar. En el caso de Euskadi, más de un millón de gallinas permanecen confinadas desde ayer en Navarra y Álava, según la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha reclamado una investigación sobre el encarecimiento de estos alimentos y la aplicación de ayudas directas a las familias con menos recursos. “Se trata de productos con un fuerte componente en la dieta de los hogares más vulnerables”, ha recordado, señalando que en los últimos seis meses el precio del huevo al consumo ha subido un euro, sin que las bajadas en origen se hayan trasladado a los consumidores.
La OCU y la Asociación Española de Consumidores han pedido también una reducción del IVA (actualmente del 4 % en el caso de los huevos y del 10 % en la carne de pollo), para mitigar el impacto del alza. Ambas organizaciones subrayan que el confinamiento de las aves al aire libre reducirá la producción y podría provocar un nuevo repunte de precios.
Por su parte, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha denunciado “subidas enormes” en los últimos tiempos y ha reclamado al Ministerio de Agricultura una “monitorización de precios” para comprobar si los incrementos responden realmente a los costes.
El Ministerio, que ha insistido en mantener la vigilancia para evitar contagios en explotaciones avícolas, asegura que no existe riesgo para la salud humana y que las medidas adoptadas son de carácter preventivo.
En total, la restricción afecta a aves de corral de 12 municipios navarros y 6 alaveses, entre ellos Vitoria-Gasteiz, Tafalla, Tudela y Corella. En esas zonas queda prohibida la cría de aves al aire libre salvo en instalaciones protegidas con mallas o dispositivos que impidan el contacto con aves silvestres. Según fuentes institucionales, en las localidades alavesas afectadas no hay ningún criadero.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la calma y ha insistido en la importancia de la bioseguridad. “Si se adoptan las medidas oportunas, podemos frenar la expansión del virus”, ha afirmado.
