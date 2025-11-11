Hegazti gripearen ondorioz, arrautzen eta oilaskoaren prezioak "jasanezinak" direla ohartarazi dute kontsumitzaileen erakundeek
Nafarroan eta Araban milioi bat oilo baino gehiago konfinatu dituzte; Europan hegaztien gripeak aurrera egin ez dezan hartutako neurriak dira, eta alarmak piztu ditu kontsumitzaileen elkarteen artean, arrautzen eta oilasko haragiaren prezioak gora egingo duela ohartarazi baitute.
Kontsumitzaileen erakundeak kezkatuta agertu dira arrautzak eta oilasko okela bezalako oinarrizko produktuen prezioen igoeragatik, hegazti gripearen hedapena geldiarazteko Estatuko hainbat zonaldetan ezarritako hegaztien konfinamendu neurriengatik. Euskadiren kasuan, milioi bat oilo baino gehiago daude konfinatuta atzotik Nafarroan eta Araban, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren aginduaren arabera.
Enrique Garcia Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Erakundeko (OCU) bozeramaileak elikagai horien garestitzeari eta baliabide gutxien dituzten familientzako zuzeneko laguntzen aplikazioari buruzko ikerketa bat eskatu du. "Familia ahulenetako dietan presentzia handia duten produktuak dira", gogorarazi du, eta azken sei hilabeteetan arrautzen prezioa euro bat igo dela adierazi du, jatorrizko jaitsierak kontsumitzaileengana eraman gabe.
OCUk eta Espainiako Kontsumitzaileen Elkarteak BEZa murriztea ere eskatu dute (gaur egun % 4koa da arrautzen kasuan eta % 10ekoa oilasko-haragiaren kasuan), gorakadaren eragina arintzeko. Bi erakundeek azpimarratu dute aire zabaleko hegaztien konfinamenduak ekoizpena murriztuko duela eta prezioen igoera berri bat eragin dezakeela.
Bestalde, Ruben Sanchez Facuako idazkari nagusiak azkenaldian izandako "igoera izugarriak" salatu ditu, eta Nekazaritza Ministerioari "prezioen monitorizazioa" eskatu dio, igoerek kostuei erantzuten dieten egiaztatzeko.
Ministerioak hegazti-ustiategietan kutsatzeak saihesteko zaintzari eutsi dio, eta giza osasunerako arriskurik ez dagoela eta hartutako neurriak prebentziozkoak direla ziurtatu du.
Guztira, Nafarroako 12 udalerritako eta Arabako 6 udalerritako etxeko hegaztiei eragiten die murrizketak, besteak beste, Vitoria-Gasteiz, Tafalla, Tutera eta Corellako hegaztiei. Eremu horietan debekatuta dago aire zabalean hegaztiak haztea, basa-hegaztiekin kontaktua izatea eragozten duten sareekin edo gailuekin babestutako instalazioetan izan ezik. Administrazioko iturrien arabera, kaltetutako Arabako herrietan ez dago haztegirik.
Luis Planas Nekazaritza ministroak lasaitasunerako deia egin du, eta biosegurtasunaren garrantzia azpimarratu du. "Neurri egokiak hartzen badira, birusaren hedapena geldiarazi dezakegu", adierazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Metro Bilbaok 30 urte, Mazon ikerketa batzordearen aurrean eta Palestinako selekzioa Loiura iritsiko da
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bilboko Metroa: Zelan prestatzen dira trenak egunero 05:30ean abiatzeko?
Bilboko Metroko tailerrean izan gara, Basaurin. Ez dute denbora askorik trenak garbitu eta errebisatzeko, gauerditik goizeko bostak arte soilik, tarte horretan egoten baita geldi metroa. Egunero zerbitzua abiatzeko funtsezko lanak dira, segurtasuna bermatzeko.
Horrela eboluzionatu du Metro Bilbaok bere 30 urteko historian
Gaur, azaroak 11, Metro Bilbaok 30 urte bete ditu. Hiru hamarkada hauetan, metroak Bilbo Handiaren mugikortasuna eraldatu du, itsasadarraren bi aldeak lotuz eta Bizkaiko hiriburua Kabiezes, Plentzia eta Basaurirekin lotzen duen sarea ehunduz. Orain, metroa etorkizunera begira dago hedapen-proiektu berriekin, besteak beste, Usansolorako luzapenarekin, bere ospitalea metroaren gainerako eremuarekin lotzeko.
Niko Etxart, Janus Lester eta Aurora Beltran, EITB Maratoiaren soinu-bandaren ahotsak
Etxarten “Euskal Herri Rock & Roll” abestia da aurtengo EITB Maratoiari doinua jartzeko aukeratutako abestia. Nikorekin batera, Janus Lesterrek eta Aurora Beltranek hartu dute parte elkartasun kanpainarako egindako bertsioan. Adunako Elkarren estudioetan grabatu dute abestia.
Gizon bat atxilotu dute Igorren sexu-erasoa egitea egotzita
Igande arratsaldean gertatu zen erasoa, Bizkaiko udalerriko etxebizitza batean.
Urnietako elizako erlojua konpontzen ari dira Salestarretako elektromekanika ikasleak
Salestarretako elektromekanika ikasleak ari dira konpontzen Urnietako elizako erlojua. Helburua udaberria baino lehen prest egotea da. Lan honek aukera ematen die ikasleei desagertzeko zorian diren lanbideak ikasteko.
Eusko Jaurlaritzak ostegunean probatuko du herritarrei hondamendietan abisuak emateko sistema, Araban
Araban kokatutako gailuetan alerta-soinu bat entzungo da, eta, horrekin batera, mezu bat. Horretan adieraziko da proba bat dela, eta ez benetako arrisku-egoera bat.
Gasteiz eta Bilbo arteko lineako zortzi bidaia kenduko ditu La Unionek
Autobus konpainiak errefortzu horiek kendu egingo ditu, eskari txikia dela eta: Gasteiztik Bilbora (05:50, 06:45, 13:30 eta 15:30) eta Bilbotik Gasteizera (06:30, 07:45, 09:30 eta 13:30).
Vatikanoa Cadizeko eta Ceutako gotzaina ikertzen ari da, 1994-2000 artean adingabe bati abusuak egin omen zizkiolako
Gotzaindegiak iragarri du agenda eten duela, eta baieztatu du "duela ia hogeita hamar urteko gertakarien inguruan egin diren akusazioak oso larriak eta faltsuak" direla. Espainiako Gotzainen Batzarrak "justiziarekiko konfiantza" adierazi du, eta Espainiako Nuntziatura Apositolikoaren Rotako auzitegiaren lana "errespetatu egiten" duela.
EAEko jaiotza-tasak % 2,1eko igoera izan du urteko bigarren hiruhilekoan
Horrekin batera, atzerriko nazionalitatea duten amen jaiotzak totalaren % 25,3 dira Euskadin. Bereziki nabarmentzekoa da Arabako kasua, % 32,5era iristen baitira.