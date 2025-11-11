KONTSUMOA
Hegazti gripearen ondorioz, arrautzen eta oilaskoaren prezioak "jasanezinak" direla ohartarazi dute kontsumitzaileen erakundeek

Nafarroan eta Araban milioi bat oilo baino gehiago konfinatu dituzte; Europan hegaztien gripeak aurrera egin ez dezan hartutako neurriak dira, eta alarmak piztu ditu kontsumitzaileen elkarteen artean, arrautzen eta oilasko haragiaren prezioak gora egingo duela ohartarazi baitute.

EITB

Azken eguneratzea

Kontsumitzaileen erakundeak kezkatuta agertu dira arrautzak eta oilasko okela bezalako oinarrizko produktuen prezioen igoeragatik, hegazti gripearen hedapena geldiarazteko Estatuko hainbat zonaldetan ezarritako hegaztien konfinamendu neurriengatik. Euskadiren kasuan, milioi bat oilo baino gehiago daude konfinatuta atzotik Nafarroan eta Araban, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren aginduaren arabera.

Enrique Garcia Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Erakundeko (OCU) bozeramaileak elikagai horien garestitzeari eta baliabide gutxien dituzten familientzako zuzeneko laguntzen aplikazioari buruzko ikerketa bat eskatu du. "Familia ahulenetako dietan presentzia handia duten produktuak dira", gogorarazi du, eta azken sei hilabeteetan arrautzen prezioa euro bat igo dela adierazi du, jatorrizko jaitsierak kontsumitzaileengana eraman gabe.

OCUk eta Espainiako Kontsumitzaileen Elkarteak BEZa murriztea ere eskatu dute (gaur egun % 4koa da arrautzen kasuan eta % 10ekoa oilasko-haragiaren kasuan), gorakadaren eragina arintzeko. Bi erakundeek azpimarratu dute aire zabaleko hegaztien konfinamenduak ekoizpena murriztuko duela eta prezioen igoera berri bat eragin dezakeela.

Bestalde, Ruben Sanchez Facuako idazkari nagusiak azkenaldian izandako "igoera izugarriak" salatu ditu, eta Nekazaritza Ministerioari "prezioen monitorizazioa" eskatu dio, igoerek kostuei erantzuten dieten egiaztatzeko.

Ministerioak hegazti-ustiategietan kutsatzeak saihesteko zaintzari eutsi dio, eta giza osasunerako arriskurik ez dagoela eta hartutako neurriak prebentziozkoak direla ziurtatu du.

Guztira, Nafarroako 12 udalerritako eta Arabako 6 udalerritako etxeko hegaztiei eragiten die murrizketak, besteak beste, Vitoria-Gasteiz, Tafalla, Tutera eta Corellako hegaztiei. Eremu horietan debekatuta dago aire zabalean hegaztiak haztea, basa-hegaztiekin kontaktua izatea eragozten duten sareekin edo gailuekin babestutako instalazioetan izan ezik. Administrazioko iturrien arabera, kaltetutako Arabako herrietan ez dago haztegirik. 

Luis Planas Nekazaritza ministroak lasaitasunerako deia egin du, eta biosegurtasunaren garrantzia azpimarratu du. "Neurri egokiak hartzen badira, birusaren hedapena geldiarazi dezakegu", adierazi du.

