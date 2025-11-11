Tres directivos de Sidenor declaran el miércoles en la Audiencia Nacional acusados de vender acero a Israel
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la empresa metalúrgica vasca han sido citados para declarar este miércoles, 12 de noviembre, en la Audiencia Nacional por la venta de acero a la empresa israelí IMI Systems (Israeli Military Industries) que se dedica a la fabricación de armamento.
Los directivos de la metalúrgica vasca han sido acusados de contrabando, según la Ley Orgánica de Represión de Contrabando y de un delito de participación por complicidad en un crimen de lesa humanidad, recogidos en los artículos 29 y 607 bis y de genocidio del artículo 607 de Código Penal.
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge expone en su resolución judicial que Sidenor tenía conocimiento de que IMI se dedica a la fabricación de armamento y que la venta se llevó a cabo "sin comunicarlo al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente".
Por su parte, las acusaciones de los delitos de lesa humanidad y genocidio imputadas se sustentan en la calificación provisional atribuida por el Tribunal Penal de Justicia y en las "denuncias de genocidio hechas por la Relatora Especial de la ONU Francesca Albanese, la UNRWA y otras personas y agencias de la Organización de las Naciones Unidas" en torno a los ataques de Israel de los dos últimos años sobre la Franja de Gaza.
La querella fue puesta por la Comunitat Palestina de Catalunya, la cual se presenta como acusación popular, y que asegura que la compañía ha enviado a Israel "1207 toneladas de acero desde agosto de 2024”. La asociación ha afirmado tener "constancia" de 989 toneladas vendidas por Sidenor a IMI en tres remesas diferentes, "entre otros envíos". En concreto, el texto de la querella detalla que Sidenor envió 393 toneladas el pasado 4 de junio, 306 toneladas el 20 de mayo y 290 toneladas el 7 de agosto de 2024.
La presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natalia Abu Sharar, ha declarado que "es la primera vez que se abre una investigación de este tipo en el Estado español, pero que no será la última". Asimismo, ha añadido que desde la campaña colectiva de Fin al Comercio de Armas con Israel seguirán "trabajando en la aplicación de un embargo de armas integral y retroactivo y para que ningún acto de complicidad con el genocidio con Palestina quede impune".
