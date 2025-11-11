IKERKETA
Sidenorreko hiru zuzendarik asteazkenean deklaratuko dute Audientzia Nazionalean Israeli altzairua saltzea egotzita

Israeli Military Industries enpresari altzairua legez kanpo saldu ote zion Sidenorrek ari da ikertzen ANko epailea. Jose Antonio Jainaga enpresako presidenteari eta beste bi goi-kargudunei kontrabando delitua eta gizateriaren aurkako krimenen konplize izatearen delituak egozten zaizkie.

Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidenteak asteazken honetan du hitzordua Auzitegi Nazionalean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentea eta altzairu enpresako beste bi zuzendari Auzitegi Nazionalean deklaratzera deitu dituzte asteazken honetan, azaroak 12. Armagintza sektorean aritzen den IMI Systems (Israeli Military Industries) enpresa israeldarrari altzairua legez kanpo saltzea egozten diete. 

Sidenorreko arduradunei bi delitu leporau dizkiete: alde batetik, kontrabando delitua, Kontrabandoaren Errepresioari buruzko Lege Organikoaren arabera; bestetik, gizateriaren aurkako krimenetan konplize izatea ere egotzi diete Zigor Kodearen 607 artikuluko 29. eta 607. puntuetan oinarrituta. 

Ikerketa egiten ari den Auzitegi Nazionaleko epaile Francisco de Jorgek bere ebazpen judizialean azaltzen du Sidenorrek bazekiela IMI enpresak armamentua fabrikatzen duela eta salmenta "Gobernuari jakinarazi gabe eta dagokion erregistroan inskribatu gabe" egin zela.

Bestalde, egotzitako gizateriaren aurkako delituen eta genozidioaren akusazioak Justizia Zigor Auzitegiak emandako behin-behineko kalifikazioan oinarritzen dira, bai eta "Francesca Albanese NBEko errelatore bereziak, UNRWAk eta Nazio Batuen Erakundeko beste pertsona eta agentzia batzuek egindako genozidio salaketetan" ere.

Kereila jarri zuen Comunitat Palestina de Catalunya elkartea herri-akusazio gisa aurkeztu da kausa honetan. Azpimarratzen dutenez, Sidenorrek "1.207 tona altzairu bidali dizkio Israeli 2024ko abuztutik".  Elkartea ziur dago hiru bidalketatan 989 tona bidali zirela Israelera; zehazki, kereilaren testuak zehazten du Sidenorrek 393 tona bidali zituela ekainaren 4an, 306 tona maiatzaren 20an eta 290 tona 2024ko abuztuaren 7an.

Natalia Abu Sharar Comunitat Palestina de Catalunya elkarteko presidenteak adierazi duenez, "Estatu espainiarrean horrelako ikerketa bat irekitzen den lehen aldia da, baina ez da azkena izango". Halaber, Israelekin armen merkataritza amaitzeko kanpaina kolektibotik "arma-blokeo integral eta atzeraeraginezko bat aplikatzeko lanean" jarraituko dutela gaineratu du, "Palestinarekiko genozidioarekin konplizitate ekintza bakar bat ere zigorrik gabe gera ez dadin".

 

