Sindicatos vascos reclaman al Gobierno Vasco que reconsidere su postura y apoye la ILP por un salario mínimo propio

Sindicatos vascos reclaman al Gobierno Vasco que apoye la ILP por un salario mínimo propio
Euskaraz irakurri: Euskal sindikatuek Eusko Jaurlaritzari eskatu diote babes dezala gutxieneko soldata propioa
Miles de personas se han manifestado este miércoles en Bilbao, convocadas por ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, para pedir que se respete "la voluntad ciudadana" y criticar el "bloqueo" de Confebask. 

