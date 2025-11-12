LGS
Gutxieneko soldataren inguruko jarrera aldatu dezala eskatu diote EAEko sindikatuek Jaurlaritzari

Sindicatos vascos reclaman al Gobierno Vasco que apoye la ILP por un salario mínimo propio
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Milaka lagunek manifestazioa egin dute asteazken honetan Bilbon, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek deituta, "herritarren borondatea" errespetatu dezaten eskatzeko eta Confebasken "blokeoa" kritikatzeko. 

Soldatak Sindikatuak Euskal Autonomia Erkidegoa Eusko Jaurlaritza Ekonomia

