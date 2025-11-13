Grupo CAF ha ganado 100 millones de euros en los primeros nueve meses de este año, lo que supone un incremento del 66 % con relación al mismo periodo de 2024, con un destacado aumento de la cifra de contratación del 80 %, hasta los 4.049 millones.

CAF ha informado este jueves de los resultados hasta el 30 de septiembre. El importe neto de la cifra de negocio fue de 3.165 millones de euros y la cartera de pedidos alcanzó los 15 579 millones (13262 del negocio ferroviario y 2317 de autobuses).

La compañía destaca que la cartera de Solaris, su filial, registró un "valor histórico" tanto en volumen (2317 millones) como en número de unidades (2759).

En ella, no se incluyen las adjudicaciones de la rehabilitación y mantenimiento del metro de El Cairo (Egipto), y el suministro de autobuses eléctricos a Países Bajos y Polonia por un valor conjunto cercano a los 600 millones de euros.

CAF prevé cerrar 2025 cumpliendo las expectativas anunciadas a comienzos del ejercicio, con un crecimiento cercano al doble dígito en las ventas con respecto a 2024.