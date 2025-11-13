EMAITZAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

CAFek % 66 igo ditu irabaziak urtarriletik irailera

Beasaingo enpresak 100 milioi euro irabazi zituen urtarriletik irailera, eta kontratazio kopurua ere % 80 igo zen, 4049 milioiraino.
20200401143627_caf-beasain_
CAF enpresaren Beasaingo lantegia. Argazkia: EITB.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

CAF Taldeak 100 milioi euro irabazi ditu aurtengo lehen bederatzi hilabeteetan, 2024ko aldi berean baino % 66 gehiago. Kontratazio-zifra nabarmen igo da epe horretan, % 80, eta 4.049 milioira iritsi da.

CAFek ostegun honetan jakinarazi ditu irailaren 30era arteko emaitzak. Negozio-zifraren zenbateko garbia 3.165 milioi eurokoa izan da eta eskaera-zorroa 15.579 milioikoa (13.262 milioi tren-negoziokoak eta 2.317 autobus negoziokoak).

Konpainiak nabarmendu duenez, bere filial Solarisen zorroak "balio historikoa" izan du epe horretan, bai bolumenari dagokionez (2.317 milioi), bai unitate kopuruari dagokionez (2.759).

Bertan ez dira sartzen Kairoko (Egipto) metroaren birgaitze- eta mantentze-lanen esleipenak, ezta Herbehereko eta Poloniako autobus elektrikoen esleipenak ere,  600 milioi euro ingurukoak.

CAFek aurreikusi du ekitaldiaren hasieran iragarritako aurreikuspenak betez itxiko duela 2025a, eta salmenten hazkundea ia bi zenbakikoa izango dela 2024arekin alderatuta.

Enpresaburuak Beasain Gipuzkoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X