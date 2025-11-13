CAFek % 66 igo ditu irabaziak urtarriletik irailera
CAF Taldeak 100 milioi euro irabazi ditu aurtengo lehen bederatzi hilabeteetan, 2024ko aldi berean baino % 66 gehiago. Kontratazio-zifra nabarmen igo da epe horretan, % 80, eta 4.049 milioira iritsi da.
CAFek ostegun honetan jakinarazi ditu irailaren 30era arteko emaitzak. Negozio-zifraren zenbateko garbia 3.165 milioi eurokoa izan da eta eskaera-zorroa 15.579 milioikoa (13.262 milioi tren-negoziokoak eta 2.317 autobus negoziokoak).
Konpainiak nabarmendu duenez, bere filial Solarisen zorroak "balio historikoa" izan du epe horretan, bai bolumenari dagokionez (2.317 milioi), bai unitate kopuruari dagokionez (2.759).
Bertan ez dira sartzen Kairoko (Egipto) metroaren birgaitze- eta mantentze-lanen esleipenak, ezta Herbehereko eta Poloniako autobus elektrikoen esleipenak ere, 600 milioi euro ingurukoak.
CAFek aurreikusi du ekitaldiaren hasieran iragarritako aurreikuspenak betez itxiko duela 2025a, eta salmenten hazkundea ia bi zenbakikoa izango dela 2024arekin alderatuta.
Espainiako Gobernuak aire zabaleko hegaztien ustiategi guztiak mugatu ditu, hegaztien gripea dela eta
Gaur egun indarrean dagoen aginduak aire zabaleko hegazti-haztegiak edozein hazkuntza-metodotan konfinatzea ezarri du, ustiategi ekologikoetan eta autokontsumorako ustiategietan edo arrautzak edo haragia azken kontsumitzaileari zuzenean saltzeko ekoizten direnetan barne.
Lan istripua Bilboko portuan: Emakumezko langile bat larri zauritu da, hondeamakina batek harrapatuta
ELA sindikatuak salatu duenez, VCL enpresako langile batek lan istripu "larria" izan zuen pasa den asteartean Bilboko Portuan. Horren arabera, pala eta auto baten artean harrapatuta geratu zen.
Gutxieneko soldataren inguruko jarrera aldatu dezala eskatu diote EAEko sindikatuek Jaurlaritzari
Milaka lagunek manifestazioa egin dute asteazken honetan Bilbon, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek deituta, "herritarren borondatea" errespetatu dezaten eskatzeko eta Confebasken "blokeoa" kritikatzeko.
Sidenorreko arduradunek epailearen aurrean defendatu dute Israeli egindako salmentak legezkoak zirela
Sidenorrek Israel Military Industries enpresari altzairua legez kanpo saldu ote zion ikertzen ari da Francisco de Jorge instrukzio epailea, eta enpresako hiru goi karguk ikertu gisa deklaratu dute.
Gorenaren arabera, HMEIei lotutako hipoteken gardentasuna kasuz kasu ebaluatu behar da
Auzitegiak zehaztu du hipoteka-klausulen gardentasuna eta gehiegikeria posiblea kontsumitzaileari emandako informazioaren eta kontratu bakoitzaren baldintza jakinen araberakoak izango direla, baina adierazi du indize hori erabiltzeak ez duela berez "fede ona urratzen" denik esan nahi, indize ofiziala delako, eta urteetan egokitzat jo baita.
Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari Auzitegi Nazionalean dira, Israeli altzairua saltzea egotzita inputatu gisa deklaratzeko
Sidenorrek Israeli Military Industries enpresari altzairua legez kanpo saldu ote zion ari da ikertzen epailea. Jose Antonio Jainaga presidenteari eta bi goi-karguduni kontrabando delitua eta gizateriaren aurkako krimenen konplize izatearen delituak leporatzen dizkie Francisco de Jorge instrukzio epaileak.
Talgok abenduaren 12an egingo du akziodunen batzarra, Sidenor buru duen euskal partzuergoa sar dadin onartzeko
Akziodunek oniritzia emango diote Sidenorrek Talgoren % 29,77a erosteari, joan den azaroaren 7an Pegaso sozietatearekin lortutako akordioaren ondoren.
65 milioi eurorekin, abian da Indartuz funtsa, Euskadin inbertsio eraldatzaileak finantzatzeko
Gobernu Kontseiluak Finantzen Euskal Institutuari (FEI) Indartuz sozietate anonimo publikoa sortzeko baimena ematen dion dekretua onartu du astearte honetan. Funts estrategiko hori Euskadi Eraldatuz 2030 Inbertsio Eraldatuen Planean jasota dago.
EAEko inbertitzaile-talde batek 700 milioitik gorako eskaintza egin du Uvesco erosteko
BM eta Super Amara supermerkatuen banaketa-taldeak % 10,6 handitu zituen salmentak 2024an, markak hautsita.