OPE ERTZAINTZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Anuncian cambios en la baremación del psicotécnico de la OPE de la Ertzaintza, tras el suspenso masivo

El consejero Bingen Zupiria ha llevado al Consejo de Gobierno el Plan de Empleo de la Ertzaintza, que pretende llegar a 8.000 agentes en 2028, y anuncia la puesta en marcha de una nueva OPE con 150 plazas.

Ertzaintzako agenteak
Acto en Arkaute. Foto: Irekia
Euskaraz irakurri: Ertzaintzako LEPetako psikoteknikoen baremazioan aldaketak iragarri dituzte, aurrekoan % 90ek huts egin ondoren
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha anunciado que se van a introducir cambios en la baremación de la prueba psicotécnica la nueva oferta de empleo público de la Ertzaintza que se ha puesto en marcha con 150 plazas,  tras el suspenso masivo que se registró en la anterior promoción en la que el 90 % de los 3609 aspirantes suspendió las pruebas teóricas o psicotécnicas.

El anuncio lo ha realizado el Consejero Bingen Zupiria, en la comparecencia de prensa realizada tras el Consejo de Gobierno, donde ha presentado el Plan de Empleo de la Ertzaintza; un plan que tiene como objetivo llegar a 8.000 agentes para el año 2028.

Zupiria ha explicado que en esta convocatoria se van a introducir cambios en la baremación de la prueba psicotécnica, que es donde, anteriormente, fallaron los aspirantes en su mayoría.

En la convocatoria anterior había que aprobar cada una de las cuatro fases de las que consta esta prueba (de razonamiento, actitudes de reflexión, actitudes especiales, y actitudes verbales) para poder pasar la prueba. Con la modificación se va a exigir un aprobado conjunto en las cuatro fases, con un mínimo de 60 puntos sobre 120, y no de manera individual en cada una de ellas.

La prueba seguirá siendo eliminatoria y obligatoria, al igual que el resto de las que consta el proceso completo.

Con esta convocatoria, la correspondiente a la promoción 35, se quieren cubrir las vacantes para agente de la escala básica de la anterior promoción, que era de 473 plazas. Y es que, 270 de ellas se quedarán sin cubrir debido al suspenso masivo.

Por lo tanto, esta nueva OPE ofertará en principio 150 plazas, pero podrá ampliarse hasta alcanzar las 473 de la anterior.

Las personas que aprueben todas las fases de la oposición serán nombradas funcionarios en prácticas y pasarán a realizar el curso de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute y, después a las comisarías correspondientes. Para alcanzar la condición de funcionario de la Ertzaintza deben superar tanto el curso de formación en la academia como el proceso de prácticas en la unidad a la que se incorporen después.

Requisitos

Este martes, 25 de noviembre, se ha abierto el plazo para apuntarse a esta 35 promoción. 

Los aspirantes deben tener más de 18 y menos de 38 años, disponer del título de Bachiller o una titulación equivalente o superior y cumplir el resto de los requisitos que recoge la convocatoria.

Todas las plazas tienen asignado el perfil lingüístico 1 de la Ertzaintza (equivalente al 2 de la administración) y 120 cuentan con fecha de preceptividad vencida.

El Plan de Empleo de la Ertzaintza se aprobó en julio de este año en la Mesa de Negociación de la Ertzaintza con el apoyo de los sindicatos ERNE, ESAN y SIPE. Tras pasar por el consejo de Gobierno, se presentará en el Parlamento Vasco.

Ertzaintza Gobierno Vasco Economía

Te puede interesar

PAMPLONA, 24/11/2025.- Los cerca de 5.000 trabajadores y trabajadoras del sector de transporte de mercancías por carretera en Navarra están llamados desde esta pasada noche y durante la jornada de hoy a sumarse a una huelga convocada por los sindicatos para presionar el avance en las negociaciones de un convenio que llevar sin renovarse 17 años. UGT, CCOO, ELA y LAB han convocado una concentración en la ciudad del transporte de Imarcoain para exigir el "desbloqueo" de la negociación del convenio colectivo de transporte de mercancías por carretera y "unas condiciones dignas, justas y equilibradas para las personas trabajadoras del sector". Se ha registrado un pequeño altercado en la rotonda norte de la Ciudad del Transporte y la Guardia Civil ha identificado al menos a uno de los manifestantes que impedían el acceso de camiones a la autopista. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El transporte de mercancías se moviliza en Navarra en demanda de un nuevo convenio

Los sindicatos convocantes (UGT, LAB, CCOO, ELA) han recordado que el convenio del sector en Navarra, que ampara a unos 5000 trabajadores, data de hace 17 años y as negociaciones con la patronal, ANET, para su renovación se encuentran "bloqueadas", por lo que esta jornada pretende presionar un cambio a favor de nuevas reuniones que, por el momento, no se han solicitado.

BILBAO, 21/11/2025.- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha protagonizado este viernes en Bilbao el primer encuentro del Foro Gran Vía, en el que ha compartido su visión sobre los retos y oportunidades de la economía europea. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

De Guindos dice que la economía de zona euro va mejor de lo esperado y ve adecuado el nivel de tipos de interés

El vicepresidente del BCE ha asegurado que la economía española, en relación al crecimiento, "lo está haciendo bien", con un nivel próximo al 3 %, muy superior al que, en estos momentos, proyecta de media la CE para la zona euro (1,3 % este año). Ha señalado que ese crecimiento está basado en un aumento "muy importante" de la población, debido a la inmigración, y advierte de que "la regulación está limitando la oferta de vivienda en alquiler" necesario para responder a la fuerte demanda actual.
Cargar más
Publicidad
X