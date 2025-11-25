Anuncian cambios en la baremación del psicotécnico de la OPE de la Ertzaintza, tras el suspenso masivo
El consejero Bingen Zupiria ha llevado al Consejo de Gobierno el Plan de Empleo de la Ertzaintza, que pretende llegar a 8.000 agentes en 2028, y anuncia la puesta en marcha de una nueva OPE con 150 plazas.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha anunciado que se van a introducir cambios en la baremación de la prueba psicotécnica la nueva oferta de empleo público de la Ertzaintza que se ha puesto en marcha con 150 plazas, tras el suspenso masivo que se registró en la anterior promoción en la que el 90 % de los 3609 aspirantes suspendió las pruebas teóricas o psicotécnicas.
El anuncio lo ha realizado el Consejero Bingen Zupiria, en la comparecencia de prensa realizada tras el Consejo de Gobierno, donde ha presentado el Plan de Empleo de la Ertzaintza; un plan que tiene como objetivo llegar a 8.000 agentes para el año 2028.
Zupiria ha explicado que en esta convocatoria se van a introducir cambios en la baremación de la prueba psicotécnica, que es donde, anteriormente, fallaron los aspirantes en su mayoría.
En la convocatoria anterior había que aprobar cada una de las cuatro fases de las que consta esta prueba (de razonamiento, actitudes de reflexión, actitudes especiales, y actitudes verbales) para poder pasar la prueba. Con la modificación se va a exigir un aprobado conjunto en las cuatro fases, con un mínimo de 60 puntos sobre 120, y no de manera individual en cada una de ellas.
La prueba seguirá siendo eliminatoria y obligatoria, al igual que el resto de las que consta el proceso completo.
Con esta convocatoria, la correspondiente a la promoción 35, se quieren cubrir las vacantes para agente de la escala básica de la anterior promoción, que era de 473 plazas. Y es que, 270 de ellas se quedarán sin cubrir debido al suspenso masivo.
Por lo tanto, esta nueva OPE ofertará en principio 150 plazas, pero podrá ampliarse hasta alcanzar las 473 de la anterior.
Las personas que aprueben todas las fases de la oposición serán nombradas funcionarios en prácticas y pasarán a realizar el curso de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute y, después a las comisarías correspondientes. Para alcanzar la condición de funcionario de la Ertzaintza deben superar tanto el curso de formación en la academia como el proceso de prácticas en la unidad a la que se incorporen después.
Requisitos
Este martes, 25 de noviembre, se ha abierto el plazo para apuntarse a esta 35 promoción.
Los aspirantes deben tener más de 18 y menos de 38 años, disponer del título de Bachiller o una titulación equivalente o superior y cumplir el resto de los requisitos que recoge la convocatoria.
Todas las plazas tienen asignado el perfil lingüístico 1 de la Ertzaintza (equivalente al 2 de la administración) y 120 cuentan con fecha de preceptividad vencida.
El Plan de Empleo de la Ertzaintza se aprobó en julio de este año en la Mesa de Negociación de la Ertzaintza con el apoyo de los sindicatos ERNE, ESAN y SIPE. Tras pasar por el consejo de Gobierno, se presentará en el Parlamento Vasco.
Te puede interesar
Atacan la sede de Adegi de Donostia con pintura
Ningún colectivo ha reivindicado la autoría de las pintadas. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, han condenado el ataque.
CC. OO. denuncia que Correos “precarizará” las condiciones laborales introduciendo patinetes para el reparto en Álava
El sindicato asegura que esta implantación supondría un “riesgo grave para sufrir accidentes”.
El transporte de mercancías se moviliza en Navarra en demanda de un nuevo convenio
Los sindicatos convocantes (UGT, LAB, CCOO, ELA) han recordado que el convenio del sector en Navarra, que ampara a unos 5000 trabajadores, data de hace 17 años y as negociaciones con la patronal, ANET, para su renovación se encuentran "bloqueadas", por lo que esta jornada pretende presionar un cambio a favor de nuevas reuniones que, por el momento, no se han solicitado.
El transporte de mercancías comienza una huelga de 24 horas en Navarra para reclamar un nuevo convenio
UGT, CC. OO., ELA y LAB han convocado el paro entre las 22:00 horas de esta noche hasta las 22:00 horas del lunes 24 de noviembre. Los sindicatos presionarán de esta manera el avance en las negociaciones de un convenio que lleva sin renovarse 17 años.
Fallece el trabajador de 44 años que cayó de una altura en las obras de un edificio en Azpeitia
El operario fue atendido en el lugar por una ambulancia medicalizada y trasladado al Hospital Donostia, donde finalmente ha perdido la vida pese a los esfuerzos de los sanitarios.
Los sindicatos piden firmeza al rector ante la "infrafinanciación" de EHU
Los sindicatos instan al equipo rectoral a presionar al Gobierno Vasco para aumentar la financiación y evitar el deterioro de la docencia y las condiciones laborales en la EHU.
Un trabajador de Arcelor Mittal de Sestao sufre lesiones graves en un brazo tras caerle encima un útil de trabajo
El sindicato ELA denuncia la reiteración de siniestros en la planta y reclama medidas preventivas “reales y eficaces” para garantizar la seguridad de la plantilla.
De Guindos dice que la economía de zona euro va mejor de lo esperado y ve adecuado el nivel de tipos de interés
El vicepresidente del BCE ha asegurado que la economía española, en relación al crecimiento, "lo está haciendo bien", con un nivel próximo al 3 %, muy superior al que, en estos momentos, proyecta de media la CE para la zona euro (1,3 % este año). Ha señalado que ese crecimiento está basado en un aumento "muy importante" de la población, debido a la inmigración, y advierte de que "la regulación está limitando la oferta de vivienda en alquiler" necesario para responder a la fuerte demanda actual.
ELA y LAB llevan a Confebask ante el Tribunal de Justicia del País Vasco por el SMI propio
Los sindicatos han formalizado ya la demanda contra Confebask, presentada ante el Tribunal de Justicia del País Vasco, al considerar que la patronal se ha negado a negociar un SMI propio para Euskadi incumpliendo su obligación legal.