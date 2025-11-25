LEP ERTZAINTZAN

Ertzaintzako LEPetako psikoteknikoen baremazioan aldaketak iragarri dituzte, aurrekoan % 90ek huts egin ondoren

2028an 8.000 agente izatea helburu duen Ertzaintzaren Enplegu Plana aurkeztu du Bingen Zupiria sailburuak Gobernu Kontseiluan eta 150 plazako LEP berri bat iragarri du.

Ertzaintzako agenteak
Ekitaldia Arkautin. Argazkia: Irekia
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak iragarri du aldaketak egingo direla Ertzaintzaren lan-eskaintza publikoetako proba psikoteknikoaren baremazioan, aurreko deialdian 3.609 hautagaietatik %90ek azterketa teoriko eta psikoteknikoetan huts egin ondoren.

Bingen Zupiria sailburuak egin du iragarpena, Gobernu Kontseiluaren ondoren egindako prentsa-agerraldian. Bertan, Ertzaintzaren Enplegu Plana aurkeztu du. Plan horren helburua, besteak beste, 2028rako 8.000 agente izatera iristea da.

Hori dela eta, eta aurreko deialdiak eskainitako 473 plazetatik 270 hutsik gelditu daitezkeenez, 150 lanpostu eskainiko dituen LEP berri bat jarri dutela martxan jakinarazi du.

Deialdi honetako proba psikoteknikoa baloratzeko moduan aldaketak egongo direla jakinarazi du sailburuak, aurreko deialdian hautagai gehienek proba horretan egin zutelako huts.

Aurrekoetan, beharrekoa zen proba hau osatzen duten lau faseetako bakoitza gainditzea, psikoteknikoa gainditu ahal izateko. Orain, ordea, lau fase horien batura gainditu beharko da (120 puntutatik gutxienez 60 lortuta) eta ez da derrigorrezkoa izango banaka fase bakoitza gainditzea.

Proba psikoteknikoak baztertzailea eta nahitaezkoa izaten jarraituko du, prozesu osoa osatzen duten gainerakoek bezala.

35. promozioari dagokion deialdi berri honen bidez, aurreko promozioan bete gabe gelditutako plazak esleitu nahi dira. Hori dela eta, hasiera batean 150 lanpostu atera badira ere, 473 esleitzeko aukera zabalik utzi dute.

Lan-eskaintzako fase guztiak gainditzen dituzten pertsonak praktiketako funtzionario izendatuko dituzte eta prestakuntza-ikastaroa egin beharko dute Arkauteko Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian. Ondoren, praktikaldia egin beharko dute ertzain-etxe batean.

Ertzaintzako funtzionario izateko, prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia gainditu beharko dituzte.

Baldintzak

Astearte honetan ireki da 35. Promozioan izena emateko epea.

Hautagaiek 18 urte baino gehiago eta 38 baino gutxiago izan beharko dituzte. Horrez gainera, Batxilergoko titulua edo baliokidea edo maila altuagoko titulazioren bat eskatuko zaie.

Lanpostu guztiek Ertzaintzaren lehen hizkuntza-eskakizuna dute esleituta (administrazioko 2.aren baliokidea) eta 120k derrigortasun-data igarota daukate.

Ertzaintzaren Enplegu Plana aurtengo uztailean onartu zen Ertzaintzaren Negoziazio Mahaian, ERNE, ESAN eta SIPE sindikatuen aldeko bozkekin. Gobernu Kontseilutik igaro ondoren, Eusko Legebiltzarrean aurkeztuko da.

Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Ekonomia

