El Gobierno Vasco presenta una oferta de compra por Ayesa junto a BBK y al fondo Indar de Kutxabank

El consejero de Industria Mikel Jauregui ha confirmado esta mañana que el Gobierno Vasco ha presentado una oferta de compra junto a BBK y al fondo Indar de Kutxabank para adquirir Ayesa, el proveedor global de servicios tecnológicos y de ingeniería que hace tres años se hizo con la empresa guipuzcoana Ibermática.

“Podemos confirmar que hay una oferta por parte de Indar, BBk y Gobierno Vasco para hacernos con Ayesa y que Ayesa de alguna manera vuelva a Euskadi”, ha señalado Jauregui.

En un acto sobre emprendimiento e industria celebrado en Noain (Navarra), Jauregui ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla y a los clientes de Ayesa porque en caso de que esta oferta sea la ganadora la voluntad de los compradores es que la empresa “vaya a más y mejor”. "Las personas y cuadros directivos de Ayesa seguirán siendo los protagonistas de su éxito a futuro", ha añadido.

El consorcio pretende que Ayesa "una empresa con raíces vascas y líder en los ámbitos de la digitalización, la ciberseguridad y la inteligencia artificial", mantenga su arraigo en Euskadi.

Ayesa cuenta con unos 2000 trabajadores en Euskadi (13000 profesionales en todo el mundo) y tiene presencia en 24 países.