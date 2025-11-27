INDUSTRIA
El Gobierno Vasco presenta una oferta de compra por Ayesa junto a BBK y al fondo Indar de Kutxabank

El consejero de Industria Mikel Jauregi ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Ayesa (antigua Ibermática) porque en caso de que sea la oferta ganadora su voluntad es que la empresa “vaya a más y mejor”.

El consejero Mikel Jauregi, hoy, en un acto en Noain. EITB

EITB

El consejero de Industria Mikel Jauregui ha confirmado esta mañana que el Gobierno Vasco ha presentado una oferta de compra junto a BBK y al fondo Indar de Kutxabank para adquirir Ayesa, el proveedor global de servicios tecnológicos y de ingeniería que hace tres años se hizo con la empresa guipuzcoana Ibermática. 

“Podemos confirmar que hay una oferta por parte de Indar, BBk y Gobierno Vasco para hacernos con Ayesa y que Ayesa de alguna manera vuelva a Euskadi”, ha señalado Jauregui. 

En un acto sobre emprendimiento e industria celebrado en Noain (Navarra), Jauregui ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla y a los clientes de Ayesa porque en caso de que esta oferta sea la ganadora la voluntad de los compradores es que la empresa “vaya a más y mejor”. "Las personas y cuadros directivos de Ayesa seguirán siendo los protagonistas de su éxito a futuro", ha añadido. 

El consorcio pretende que Ayesa "una empresa con raíces vascas y líder en los ámbitos de la digitalización, la ciberseguridad y la inteligencia artificial", mantenga su arraigo en Euskadi.

Ayesa cuenta con unos 2000 trabajadores en Euskadi (13000 profesionales en todo el mundo) y tiene presencia en 24 países. 

