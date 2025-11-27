El Gobierno Vasco presenta una oferta de compra por Ayesa junto a BBK y al fondo Indar de Kutxabank
El consejero de Industria Mikel Jauregui ha confirmado esta mañana que el Gobierno Vasco ha presentado una oferta de compra junto a BBK y al fondo Indar de Kutxabank para adquirir Ayesa, el proveedor global de servicios tecnológicos y de ingeniería que hace tres años se hizo con la empresa guipuzcoana Ibermática.
“Podemos confirmar que hay una oferta por parte de Indar, BBk y Gobierno Vasco para hacernos con Ayesa y que Ayesa de alguna manera vuelva a Euskadi”, ha señalado Jauregui.
En un acto sobre emprendimiento e industria celebrado en Noain (Navarra), Jauregui ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla y a los clientes de Ayesa porque en caso de que esta oferta sea la ganadora la voluntad de los compradores es que la empresa “vaya a más y mejor”. "Las personas y cuadros directivos de Ayesa seguirán siendo los protagonistas de su éxito a futuro", ha añadido.
El consorcio pretende que Ayesa "una empresa con raíces vascas y líder en los ámbitos de la digitalización, la ciberseguridad y la inteligencia artificial", mantenga su arraigo en Euskadi.
Ayesa cuenta con unos 2000 trabajadores en Euskadi (13000 profesionales en todo el mundo) y tiene presencia en 24 países.
