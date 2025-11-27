Eusko Jaurlaritza, BBK eta Kutxabankek osatutako konsortzioak Ayesa erosteko eskaintza aurkeztu du
Mikel Jauregi Industria sailburuak lasaitasun mezua helarazi die Ayesako langile eta bezeroei (Ibermatica zen lehen), euskal konsortzioaren eskaintzak irabaziz gero enpresak hobera egingo duelakoan.
Ayesa IT erosteko eskaintza aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, BBKk eta Kutxabanken Indar funtsak osatutako euskal konsortzioak. MIkel Jauregi Industria sailburuak baieztatu du albistea gaur goizean Noainen ekintzailetasunari buruz antolatutako ekitaldi batean.
"Jaurlaritzak, BBK eta Kutxabanken Indar (funtsa) bidelagun izanda, eskaintza bat egin du, Ayesa erosteko" azaldu du Mikel Jauregi Industria sailburuak, gaur goizean, Noainen ekintzailetasunari buruz antolatutako ekitaldi batean.
Andaluziako Ayesa enpresak Ibermatica erosi zuen duela hiru urte, eta Ayesa IT atala da orain salgai jarri dutena.
Jauregi sailburuak lasaitasun mezua helarazi die Ayesako langile eta bezeroei, euskal konsortzioaren eskaintzak irabaziz gero enpresak hobera egingo duela sinetsita. "Sustraiak Euskadin izanda hegoak munduan ditu eta enpresa honen indargune nagusia pertsonak eta lantaldeak dira", nabarmendu du.
Euskal konsortzioaren helburua sustraiak Gipuzkoan dituen enpresa atzera Euskadin errotzea da.
Ayesak 2.000 langile inguru ditu Hego Euskal Herrian, eta 13.000, mundu osoan.
Estatuko funtzionarioen soldatak % 11 igoko dira 2028ra arte
EAEko funtzionarioentzat ere igoera egongo da, baina erkidegoaren aurrekontuaren arabera. Soldata-igoeraz gain, itunak barne hartzen ditu plantillak indartzea eta barne-sustapeneko hobekuntzak. CCOOk oraindik ez du akordioa babestu.
Aldatuko dute Ertzaintzarako LEPen fase psikoteknikoen baremazioa, aurrekoan % 90ek ez baitzuten gainditu
2028an 8.000 agente izatea helburu duen Ertzaintzaren Enplegu Plana aurkeztu du Bingen Zupiria sailburuak Gobernu Kontseiluan, eta 150 plazako LEPa egingo dela iragarri du.
Adegik Donostian duen egoitzan pintadak egin dituzte eta margoz lohitu dute
Inork ez du erasoa bere gain hartu. Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak eta Muriel Larrea Gipuzkoako PPren presidenteak pintadak gaitzetsi dituzte.
Euskadi talentua eta atzerriko inbertsioak erakartzeko oso egoera onean dagoela dio Orkestrak
Lehiakortasunaren institutuko ikertzaile Mikel Gaztañagak Euskadiko Lehiakortasun Txostena 2025 txostena aurkeztu du gaur Deustuko unibertsitatean. Horretan, Euskadik dituen indarguneak eta gabeziak aipatzen dira eta, besteak beste, internazionalizazio estrategikoaren aldeko apustua egin behar dela nabarmendu du.
CCOO sindikatuak salatu du Correosek lan-baldintzak "prekarizatuko" dituela Araban, banatzeko patineteak sartuko ditu eta
Sindikatuaren esanetan, ezarpen horrek "istripuak izateko arrisku larria" ekarriko luke.
Salgaien garraiolariak hitzarmen berria izateko mobilizatu dira Nafarroan
Sindikatu deitzaileek (UGT, LAB, CCOO, ELA) gogorarazi dute sektorearen Nafarroako hitzarmena, 5.000 langileri eragiten diena, duela 17 urtekoa dela. ANET patronalarekin negoziazioak "blokeatuta" daudela ohartarazi dute, eta 24 orduz greba eginda presioa egin nahi dutela, bilerak deitu ditzaten.
Merkantzia garraioko langileek 24 orduko greba egingo dute Nafarroan, hitzarmen berri bat eskatzeko
UGTk, CCOOk, ELAk eta LABek lanuztera dituzte kamioilariak gaur gaueko 22:00etatik asteleheneko 22:00etara. Horrela, sindikatuek presioa egingo dute 17 urtean berritu ez duten hitzarmenaren negoziazioetan aurrera egiteko.
Sindikatuek irmotasuna eskatu diote errektoreari, EHUren "azpifinantziazioaren" aurrean
Sindikatuek errektoretza-taldeari eskatu diote presioa egin diezaiola Eusko Jaurlaritzari finantzaketa handitzeko eta EHUko irakaskuntza eta lan-baldintzak ez hondatzeko.
Sestaoko Arcelor Mittaleko langile batek zauri larriak ditu beso batean, lanerako tresna bat gainera erorita
ELA sindikatuak lantegian ezbeharrak behin eta berriz gertatzen direla salatu du, eta langileen segurtasuna bermatzeko prebentzio neurri “erreal eta eraginkorrak” eskatu ditu.