Eusko Jaurlaritza, BBK eta Kutxabankek osatutako konsortzioak Ayesa erosteko eskaintza aurkeztu du

Mikel Jauregi Industria sailburuak lasaitasun mezua helarazi die Ayesako langile eta bezeroei (Ibermatica zen lehen), euskal konsortzioaren eskaintzak irabaziz gero enpresak hobera egingo duelakoan. 

Mikel Jauregi sailburua, gaur, Noainen egindako ekitaldi batean. EITB

Ayesa IT erosteko eskaintza aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, BBKk eta Kutxabanken Indar funtsak osatutako euskal konsortzioak. MIkel Jauregi Industria sailburuak baieztatu du albistea gaur goizean Noainen ekintzailetasunari buruz antolatutako ekitaldi batean. 

"Jaurlaritzak, BBK eta Kutxabanken Indar (funtsa) bidelagun izanda, eskaintza bat egin du, Ayesa erosteko" azaldu du Mikel Jauregi Industria sailburuak, gaur goizean, Noainen ekintzailetasunari buruz antolatutako ekitaldi batean. 

Andaluziako Ayesa enpresak Ibermatica erosi zuen duela hiru urte, eta Ayesa IT atala da orain salgai jarri dutena. 

Jauregi sailburuak lasaitasun mezua helarazi die Ayesako langile eta bezeroei, euskal konsortzioaren eskaintzak irabaziz gero enpresak hobera egingo duela sinetsita. "Sustraiak Euskadin izanda hegoak munduan ditu eta enpresa honen indargune nagusia pertsonak eta lantaldeak dira", nabarmendu du. 

Euskal konsortzioaren helburua sustraiak Gipuzkoan dituen enpresa atzera Euskadin errotzea da. 

Ayesak 2.000 langile inguru ditu Hego Euskal Herrian, eta 13.000, mundu osoan. 

