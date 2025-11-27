Los sueldos de los funcionarios del Estado subirán un 11 % hasta 2028

El Gobierno de España ha acordado con los sindicatos UGT y CSIF un plan plurianual que subirá los sueldos del funcionariado un 11 % entre 2025 y 2028. CC. OO., por ahora, no se ha sumado al pacto.

El acuerdo se aplicará también en Euskadi, donde el Gobierno Vasco asegura que abonará el máximo que permite la legislación estatal, aunque esto reducirá ligeramente el incremento previsto inicialmente para 2026 en los presupuestos autonómicos.