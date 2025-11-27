Erabakia
Estatuko funtzionarioen soldatak % 11 igoko dira 2028ra arte

EAEko funtzionarioentzat ere igoera egongo da, baina erkidegoaren aurrekontuaren arabera. Soldata-igoeraz gain, itunak barne hartzen ditu plantillak indartzea eta barne-sustapeneko hobekuntzak. CCOOk oraindik ez du akordioa babestu.

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak urte anitzeko plan bat adostu du UGT eta CSIF sindikatuekin, 2025 eta 2028 urteen artean funtzionarioen soldatak % 11 igotzeko. CCOOk, oraingoz, ez du itunarekin bat egin.

Akordioa Euskadin ere aplikatuko da; izan ere, Eusko Jaurlaritzaren arabera, Estatuko legediak baimentzen duen maximoa ordainduko du, baina horrek aurrekontuetan hasiera batean 2026rako aurreikusitako igoera zertxobait murriztuko du.

Nolakoa izango da igoera?

  • 2025: % +2,5, urtarriletik aurrerako atzeraeraginez. Euskadin, azkenik, 2026ko urtarrilean kobra liteke, egiteke dauden izapide legalengatik.
  • 2026: + % 1,5 finkoa, gehi % 0,5 gehigarria KPIak kopuru hori gainditzen badu. Hori EAEko aurrekontuan hasieran aurreikusitako % 2,5 baino txikiagoa da.
  • 2027: +4,5 %.
  • 2028: +2 %.

Igoera % 11koa bada ere, metatutako efektua % 11,5era hurbil litekeela kalkulatu dute sindikatuek.

Nola eragiten dio EAEri?

Eusko Jaurlaritzak baieztatu du Estatuko markoari egokituko zaiola: 130.000 langile publikoek jasoko dute igoera, nahiz eta izapideek 2025eko ordainketa atzeratu lezaketen. 2026rako, gehieneko kopurua Estatuak ezarritakoa izango da (% 1,5 edo % 2, KPIak hala eskatzen badu), EAEko aurrekontuetan aurreikusitako % 2,5aren azpitik.

Soldatatik haratago: bestelako hobekuntzak

Itunak aldaketa garrantzitsuak aurreikusten ditu administrazio publikoan:

  • Birjarpen-tasa kendu da, eta, horri esker, plantillak indartu ahal izango dira.
  • Hautaketa-prozesu azkarragoak: EPEak urtebetean ebatzi beharko dira.
  • Barne-sustapena eta mugikortasuna bultzatzea.
  • Egoitza-osagarriak eta uhartetasuna eguneratzea 2026an.
  • Jendearen arreta indartzea eta hobekuntzak kontziliazioan, lan-osasunean eta mutualitateetan (Muface, Mugeju eta Isfas).

Sindikatuen jarrerak

  • CSIFen ustez, “lor daitekeen akordiorik onena” da blokeo politikoa eta aurrekontu murrizketak nagusi diren testuinguruan, eta erosteko ahalmenaren %2,9 berreskuratzea ahalbidetuko duela nabarmendu du.
  • UGTk zuzenean “akordio handi” gisa kalifikatu du, langile publikoei ez ezik, “zerbitzuen kalitateari eta herritarrei” mesede egiten diena.
  • CCOOk, aldiz, oraindik ez du babesten. Datozen orduetan emango dute azken erabakiaren berri.

Itunaren jarraipena

Jarraipen batzorde bat sortuko da akordioa betetzen dela zaintzeko. CSIFek abisatu du dagoeneko: ituna “ez da txeke zuri bat”.

Espainiako gobernua Funtzionarioak Soldatak Ekonomia

