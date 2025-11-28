112 municipios de Hegoalde, entre los 250 más ricos del Estado

Hegoalde es la región con la renta personal media más alta del Estado español. Según la última actualización del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (INE), en 2024 la renta personal media de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra fue de 19 500 euros, aunque con diferencias notables entre ambas comunidades: la CAV alcanzó los 20 279 euros, frente a los 16 841 de Navarra. En ambos casos, sin embargo, superaron con holgura la media estatal, situada en 15 998 euros.

Un crecimiento de alrededor del 40 % en ocho años

La renta personal ha crecido de forma sostenida durante los últimos años. Entre 2016 y 2024 aumentó alrededor de un 40 % en ambos territorios (40 % en la CAV y 37,5 % en Navarra), con una subida media anual cercana al 5 %. Aunque este ritmo es ligeramente inferior al del conjunto del Estado (% 42,4 en ocho años), el nivel de partida más alto ha mantenido a Hegoalde a la cabeza.

El impulso más fuerte se produjo entre 2022 y 2024, cuando la renta personal creció un 8,1 % anual en la CAV y un 4 % en Navarra; el mejor tramo para esta última fue en el trienio 2016-2019, cuando creció un 4,6 %.