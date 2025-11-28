Saretzen
112 municipios de Hegoalde, entre los 250 más ricos del Estado

La CAV lidera el ranking estatal con más de 20 000 euros de renta personal de media, y más de un centenar de municipios vascos y navarros se sitúan entre los más ricos del Estado español.
Euskaraz irakurri: Hego Euskal Herriko 112 udalerri, Estatuko 250 aberatsenen artean
EITB

Hegoalde es la región con la renta personal media más alta del Estado español. Según la última actualización del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (INE), en 2024 la renta personal media de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra fue de 19 500 euros, aunque con diferencias notables entre ambas comunidades: la CAV alcanzó los 20 279 euros, frente a los 16 841 de Navarra. En ambos casos, sin embargo, superaron con holgura la media estatal, situada en 15 998 euros.

Un crecimiento de alrededor del 40 % en ocho años

La renta personal ha crecido de forma sostenida durante los últimos años. Entre 2016 y 2024 aumentó alrededor de un 40 % en ambos territorios (40 % en la CAV y 37,5 % en Navarra), con una subida media anual cercana al 5 %. Aunque este ritmo es ligeramente inferior al del conjunto del Estado (% 42,4 en ocho años), el nivel de partida más alto ha mantenido a Hegoalde a la cabeza.

El impulso más fuerte se produjo entre 2022 y 2024, cuando la renta personal creció un 8,1 % anual en la CAV y un 4 % en Navarra; el mejor tramo para esta última fue en el trienio 2016-2019, cuando creció un 4,6 %.

En el ranking por comunidades autónomas con mayor renta personal de media en 2024, la CAV lidera la lista, por delante de Madrid (18 856 euros), Baleares (18 854 euros) y Cataluña (17 477 euros). Es, además, la única comunidad que supera la barrera de los 20 000 euros.

Por territorios históricos, Gipuzkoa tiene la mayor renta personal vasca (19 616 euros en 2023), seguida de Bizkaia (18 738 euros) y Álava (17 806 euros), situándose por delante de Navarra en ese año (16 423 euros).

En el mapa comarcal, Plentzia-Mungia (20 697 euros) encabeza el ranking, mientras que la Ribera navarra (14 183 euros) ocupa el último puesto en Hegoalde.

112 municipios vascos entre los más ricos del Estado

El análisis municipal de 2023 confirma el peso económico del territorio: 112 municipios de Hegoalde figuran entre los 250 con mayor renta personal media del Estado (19 699 euros), es decir, casi la mitad del total (45 %).

Entre los 25 municipios más prósperos, la CAV aporta ocho: de Bizkaia, destacan Laukiz (25 434 euros), Getxo, Maruri-Jatabe, Loiu y Barrika; de Álava, Arratzua-Ubarrundia (22 503 euros) y Zigoitia; de Gipuzkoa, San Sebastián alcanza los 22 330 euros por persona. En Navarra, el municipio con mayor renta es Iza, con 21 014 euros, que se cuela en el ranking de los 50 municipios más ricos del Estado.

