Hego Euskal Herriko 112 udalerri, Estatuko 250 aberatsenen artean
EAE da sailkapenaren buruan, herritar bakoitzak, batez beste, 20.000 eurotik gorako errenta du eta; Hego Euskal Herriko ehun udalerri baino gehiago Espainiako aberatsenen artean daude.
Hego Euskal Herria da Espainiako Estatuan batez besteko errenta pertsonal altuena duen lurraldea. 2024ko datuekin Familien Errentaren Banaketaren Atlasean Espainiako Estatistika Institutuak (INE) egindako azken eguneratzearen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako batez besteko errenta pertsonala 19.500 eurokoa izan zen iaz. Hala ere, aldea handia da bi erkidegoen artean: EAEn 20.279 eurokoa izan zen, eta, Nafarroan, 16.841 eurokoa. Alabaina, bi kasuetan, Estatuko 15.998 euroko batezbestekoaren gainetik daude.
% 40 inguruko hazkundea, zortzi urtean
Azken urteotan etengabe egin du gora errenta pertsonalak Hego Euskal Herrian. 2016tik 2024ra, % 40 inguruko hazkundea izan dute bi erkidegoek ( % 40 EAEn eta % 37,5 Nafarroan), eta urteroko batez besteko igoera % 5ekoa izan da. Erritmo hori Espainiako Estatuko batezbestekoarena (% 42,4) baino apalagoa izan da, baina abiapuntuan errenta altuagoa zenez, Hego Euskal Herria zerrendako buruan dago hala ere.
Hazkunde handiena 2022tik 2024ra izan zen; tarte horretan, urteko batez besteko errenta % 8,1 igo zen EAEn, eta % 4, Nafarroan. Azken lurralde horretan, garai oparoena 2016-2019 hirurtekoa izan zen, % 4,6ko hazkundea izan zuenean.
Autonomia-erkidegoen artean, EAE da liderra, Madril (18.856 euro), Balear Uharteak (18.854 euro) eta Katalunia (17.477 euro) atzean utzita. Gainera, 20.000 euroko muga gainditzen duen erkidego bakarra da.
Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, Gipuzkoak du errenta pertsonalik handiena (19.616 euro, 2023ko datuen arabera). Ondoren Bizkaia (18.738 euro) eta Araba (17.806 euro) doaz; azken hori Nafarroaren aurretik kokatzen da (16.423 euro).
Eskualdeka, Plentzia-Mungia da Hego Euskal Herrian errenta altuena duena (20.697 euro), eta Nafarroako Erribera, berriz, azken postuan dago (14.183 euro).
112 euskal udalerri, Espainiako Estatuko aberatsenen artean
2023ko datuei begira udalerri mailako azterketak agerian utzi du Hego Euskal Herriak duen indar ekonomikoa. Izan ere, Espainiako Estatuko errenta altuena duten 250 udalerrietatik, 112 gure ingurukoak dira, hau da, guztizkoaren ia erdia (% 45).
Guztira, bederatzi euskal udalerri Estatuko 25 aberatsenen artean kokatzen dira: Bizkaian, Laukiz (25.434 euro), Getxo, Maruri-Jatabe, Loiu eta Barrika; Araban, Arratzua-Ubarrundia (22.503 euro) eta Zigoitia; Gipuzkoan, Donostia (22.330 euro); eta Nafarroan, Itza (21.014 euro).
