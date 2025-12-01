"Amplio seguimiento" del paro en EHU para denunciar la "infrafinanciación"

Los sindicatos LAB, Steilas, ELA y CGT-LKN han iniciado este lunes una campaña de movilizaciones para denunciar la "infrafinanciación" que sufre la Universidad del País Vasco (EHU) y reclamar "más recursos" para la universidad pública. Asimismo, han exigido al equipo rectoral que "mantenga una actitud firme para conseguir la financiación necesaria" para la universidad pública. La primera movilización ha sido un paro en el campus de Leioa y ha contado con "un amplio seguimiento", según han explicado los sindicatos convocantes, así como una concentración en la plaza Mikel Laboa.

Los sindicatos han subrayado que, en un momento en que los presupuestos vascos de 2026 están "a punto de cerrarse" en el Parlamento Vasco, es "imprescindible volver a poner de manifiesto la infrafinanciación" que sufre la universidad pública. En su opinión, "seguirá estando muy lejos de cubrir sus necesidades y de llegar al 1 % del PIB marcado como objetivo en la LOSU", han advertido.

Por una parte, han denunciado que los salarios del personal docente e investigador (PDI) de la EHU, "han sufrido una pérdida del 24,3 %", debido a la subida del IPC desde 2008 e informan que los complementos que se crearon en 2006 para "dignificar" sus salarios siguen "congelados". Además, han criticado que se mantienen "situaciones insostenibles de precariedad". Según han explicado, el profesorado a dedicación parcial sigue cobrando entre 400 y 800 euros, sin tener reconocidas algunas de las actividades imprescindibles que realizan".

En el caso del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), los sindicatos cifran la pérdida de poder adquisitivo en los últimos 15 años en el 18,2 % y han advertido de que debido a que "muchos servicios y unidades necesitan más personal, cada vez hay más dificultades para cubrir las sustituciones".

LAB, Steilas, ELA y CGT-LKN insisten en que los puestos de trabajo con menor nivel retributivo deben ser revisados para "garantizar unas condiciones salariales dignas y acordes con el coste real de la vida".

Actitud firme

Los sindicatos también han exigido al equipo rectoral que "mantenga una actitud firme para conseguir la financiación necesaria" para la EHU porque "es responsabilidad de la dirección defender con determinación ante el Gobierno Vasco una financiación que responda a las necesidades de una universidad pública al servicio de la sociedad".

En opinión de los representantes del personal, "hay una dejadez intencionada hacia la universidad pública que no permite hacer frente a las carencias endémicas que padece la EHU". Al mismo tiempo, han criticado que el Gobierno Vasco "pone la alfombra roja a las universidades privadas, promoviendo un modelo elitista de educación universitaria".

Tras las primeras movilizaciones en Leioa, el martes se movilizarán en el campus de Donostia-San Sebastián, el miércoles en Vitoria-Gasteiz y el jueves ante la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao.