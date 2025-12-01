"Jarraipen zabala" izan dute EHUko "infrafinantziazioaren" aurkako lehen mobilizazioek
Unibertsitate publikoko sindikatuek mobilizazio kanpaina bat hasi dute Eusko Jaurlaritzari "beharrezko finantzaketa" bat eskatzeko eta errektoretzako taldeari "jarrera irmoa" izan dezala eskatu diote.
LAB, Steilas, ELA eta CGT-LKN sindikatuek mobilizazio-kanpaina bat hasi dute astelehen honetan, Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) pairatzen duen "azpifinantzaketa" salatzeko eta unibertsitate publikoarentzako "baliabide gehiago" eskatzeko. Era berean, errektoretza-taldeari eskatu diote "jarrera irmoa izan dezala unibertsitate publikoak behar duen finantziazioa lortzeko". Lehenengo mobilizazioa Leioako campusean egin dute eta, deitzaileek azaldu dutenez, "jarraipen zabala" izan du.
2026ko euskal aurrekontuak Eusko Legebiltzarrean onartzeko zorian dauden honetan, sindikatuek "ezinbestekotzat" jo dute "unibertsitate publikoak pairatzen duen azpifinantziazioa berriro agerian uztea". Haien iritzian, "LOSUk ezarritako BPGaren % 1era iristetik oso urrun" egoten jarraitu du.
Alde batetik, salatu dutenez, EHUko irakasle eta ikertzaileen soldatek 2008tik "% 24,3ko galera" izan dutela salatu dute eta jakinarazi dute 2006an soldatak "duintzeko" sortu ziren osagarriek "izoztuta jarraitzen" dutela. Gainera, kritikatu dute "prekarietate-egoera jasanezinak "mantentzen direla. Hala, lan-egun partzialak dituzten irakasleek 400 eta 800 euro artean kobratzen jarraitzen dutela azaldu dute, egiten dituzten ezinbesteko jardueretako batzuk aitortu gabe".
Bestetik teknikarien, kudeaketaren eta administrazio eta zerbitzuetako langileen kasuan, azken 15 urteetan erosteko ahalmenaren galera % 18,2koa izan dela jakinarazi dute. "Zerbitzu eta unitate askok langile gehiago behar dituztenez, gero eta zailtasun gehiago daude ordezkapenak betetzeko", ohartarazi dute.
LABek, Steilasek, ELAk eta CGT-LKNk azpimarratu dute ordainsari-maila txikiena duten lanpostuak berrikusi egin behar direla "soldata-baldintza duinak eta bizitzaren benetako kostuarekin bat datozenak bermatzeko".
Jarrera irmoa
Bestetik, errektoretza-taldeari deia egin diote. EHUrentzat "beharrezkoa den finantzaketa lortzeko jarrera irmoa izateko" eskatu diote eta "gizartearen zerbitzura dagoen unibertsitate publiko baten beharrei erantzungo dien finantzaketa defendatzeko ardura" duela gogorarazi diote.
Langileen ordezkarien iritziz, unibertsitate publikoarekiko "nahita egindako utzikeria" dago, eta ondorioz, ez dago aukerarik "EHUk dituen gabezia endemikoei aurre egiteko". Era berean, Eusko Jaurlaritzak "unibertsitate pribatuei alfonbra gorria jartzen diela" kritikatu dute, "unibertsitate hezkuntzaren eredu elitista bat sustatuz".
Leioako campusean egindako lehen mobilizazioen ondoren, asteartean Donostiako campusean mobilizatuko dira, asteazkenean Gasteizen eta ostegunean Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen ordezkaritzaren aurrean.
