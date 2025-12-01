Transporte público
El Consorcio de Transportes de Bizkaia aprueba prolongar los descuentos del 40% hasta el 20 de febrero de 2026

Gracias a la prórroga, los descuentos continuarán más allá del 1 de enero y hasta el 20 de febrero. La aprobación supone mantener la gratuidad infantil hasta los 14 años y descuentos de % 50 en las tarifas de Gazte y 40 % en el resto de abonos multiviaje.

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ha acordado hoy prolongar hasta el 20 de febrero de 2026 las medidas de bonificaciones aprobadas para el segundo semestre del presente año.

Gracias a la aprobación la población infantil hasta 14 años viajarán gratis, se aplicará un descuento del 50 % en la tarifa de títulos Gazte y un 40 % en abonos y billetesdel resto de viajes múltiples

Tal y como se ha referido en el Consejo, el objetivo es completar para los títulos regulados por CTB los periodos de aplicación de las medidas en materia de transporte público colectivo contempladas en los diferentes reales decretos de años anteriores.

Por tanto, el acuerdo afectará a las tarjetas del Consorcio durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 20 de febrero de 2026, de forma que la aplicación de descuentos completara un año. 

X