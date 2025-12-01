Bizkaiko Garraio Partzuergoak ontzat jo du % 40ko deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte luzatzea
Urtarrilaren 1etik aurrera eta otsailaren 20ra arte, haurrek doan izaten jarraituko dute, 14 urte bete arte. Gainera, deskontuak egongo dira Gazte tarifetan eta bidaia ugariko gainerako abonuetan.
Bizkaiko Garraio Partzuergoak (BGP) aurtengo bigarren seihilekorako onartutako hobari-neurriak 2026ko otsailaren 20ra arte luzatzea erabaki du gaur.
Onespenari esker, 14 urtera bitarteko haurrek doan bidaiatuko dute, gazte tituluen tarifan % 50eko deskontua aplikatuko da, eta gainontzeko bidaia ugariko abonu eta txarteletan, berriz, % 40ko deskontua.
Kontseiluan adierazi duten bezala, helburua da zenbait dekretutan hiriko eta hiriarteko lurreko garraio publiko kolektiboaren inguruko neurriak ezartzeko aurreikusitako aldiak betetzea Bizkaiko Garraio Partzuergoak araututako txarteletan.
Hortaz, erabakiak Partzuergoko txarteletan eragina izango du 2026ko urtarrilaren 1ertk 2026ko otsailaren 20ra, neurria urtebetez bete dadin.
