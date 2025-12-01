Los gobiernos vasco y navarro piden extremar las medidas de limpieza en las explotaciones porcinas

Frente a la peste porcina detectada en Cataluña, los gobiernos vasco y navarro han pedido que se extremen las precauciones. El primero ha pedido a los ganaderos y distribuidores que cumplan escrupulosamente los protocolos de limpieza y control, mientras que el segundo ha solicitado que extremen las medidas de bioseguridad, a la vez que va a intensificas la vigilancia en los montes, por si apareciera algún jabalí muerto sospechoso.

Y es que el sector porcino tiene cierto peso en Hegoalde, sobre todo en Navarra. Hay un total de 1200 explotaciones de cerdo, de las cuales 1080 están en el territorio foral, con más de 827 000 cabezas.

En la Comunidad Autónoma Vasca, por su parte, hay 120 explotaciones, con casi 30 000 cerdos. De ellos, 20 800 están en Álava, 5800 en Gipuzkoa y 3000 en Bizkaia.