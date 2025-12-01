Txerri-izurria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Txerri ustiategiak garbitzeko neurriak zorroztea eskatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak

Guztira 1.200 txerri-haztegi daude Hegoaldean, gehienak Nafarroan, 800.000 txerri baino gehiagorekin.

Copia de DLS plantila 16:9 - 2
Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Katalunian antzemandako txerri-izurritearen aurrean, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak kontu handiz ibiltzeko eskatu dute. Lehenengoak garbiketa eta kontrol protokoloak zorrotz betetzeko eskatu die abeltzain eta banatzaileei, eta bigarrenak, berriz, biosegurtasun neurriak zorrozteko eta mendietako zaintza areagotzeko eskatu du.

Izan ere, txerrien sektoreak nolabaiteko pisua du Hego Euskal Herrian, batez ere Nafarroan. Guztira 1.200 txerri-ustiategi daude, eta horietatik 1.080 foru-lurraldean daude, 827.000 abelburu baino gehiagorekin.

Euskal Autonomia Erkidegoan, bestalde, 120 ustiategi daude, ia 30.000 txerrirekin. Horietatik 20.800 Araban daude, 5.800 Gipuzkoan eta 3.000 Bizkaian.

Abeltzaintza Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Eusko Jaurlaritza Nafarroako Gobernua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi