Txerri ustiategiak garbitzeko neurriak zorroztea eskatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak
Guztira 1.200 txerri-haztegi daude Hegoaldean, gehienak Nafarroan, 800.000 txerri baino gehiagorekin.
Katalunian antzemandako txerri-izurritearen aurrean, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak kontu handiz ibiltzeko eskatu dute. Lehenengoak garbiketa eta kontrol protokoloak zorrotz betetzeko eskatu die abeltzain eta banatzaileei, eta bigarrenak, berriz, biosegurtasun neurriak zorrozteko eta mendietako zaintza areagotzeko eskatu du.
Izan ere, txerrien sektoreak nolabaiteko pisua du Hego Euskal Herrian, batez ere Nafarroan. Guztira 1.200 txerri-ustiategi daude, eta horietatik 1.080 foru-lurraldean daude, 827.000 abelburu baino gehiagorekin.
Euskal Autonomia Erkidegoan, bestalde, 120 ustiategi daude, ia 30.000 txerrirekin. Horietatik 20.800 Araban daude, 5.800 Gipuzkoan eta 3.000 Bizkaian.
Zure interesekoa izan daiteke
Planas ministroak baieztatu du Txinak eskualde-banaketa akordioak aplikatuko dituela txerrien esportazioak salbatzeko
Luis Planasek azaldu duenez, Bartzelonako probintziari murrizketak ezarriko zaizkio eta Estatuko gainerako herrialdeetatik Asiako herrialdera egiten diren esportazioak irekita mantenduko dira. Neurri horrek esan nahi du EBtik kanpoko esportazio guztien % 41,74 "salbu" daudela.
Balentziaga ontziolako enpresa-batzordeak kontra-proposamena aurkeztu dio Abu Dhabi Ports taldeari
Aste honetan espero dute langileek enpresa arabiarrarekin bilera egitea haien lan-baldintzak eztabaidatzeko.
"Jarraipen zabala" izan dute EHUko "infrafinantziazioaren" aurkako lehen mobilizazioek
Unibertsitate publikoko sindikatuek mobilizazio kanpaina bat hasi dute Eusko Jaurlaritzari "beharrezko finantzaketa" bat eskatzeko eta errektoretzako taldeari "jarrera irmoa" izan dezala eskatu diote.
Topoaren Donostiako lurpeko hiru geltoki berriak 2026ko bigarren seihilekoan jarriko dira martxan
Lurpeko hiru geltokietatik bitan obra zibilak amaitu dituzte (Eason eta Bentaberrin), eta Erdialdea-Kontxa geltokira sartzeko bi kanoiak "oso aurreratuta" daude, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez.
Bizkaiko Garraio Partzuergoak ontzat jo du % 40ko deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte luzatzea
Urtarrilaren 1etik aurrera eta otsailaren 20ra arte, haurrek doan izaten jarraituko dute, 14 urte bete arte. Gainera, deskontuak egongo dira Gazte tarifetan eta bidaia ugariko gainerako abonuetan.
Zumaiako alkatea kezkatuta agertu da, Balenciaga ontziolaren salerosteko baldintzak direla eta
Iñaki Ostolazak eskatu du langileen lan-baldintzak epaileak ezarritakoak izatea. 11,2 milioi euroko balioa duen salerosketa ixteko, baina, langileen batzordearen oniritzia ezinbestekoa da.
EHUko sindikatuek lanuzteak eta elkarretaratzeak deitu dituzte, "inbertsio publiko handiagoa" eskatzeko
Astelehenetik ostegunera egingo dituzte protestak. Alde batetik, lanuzteak deitu dituzte 11:00etatik 12:00etara. Bestetik, elkarretaratzeak egingo dituzte 11:15ean, egunaren arabera campus batean edo bestean.
Balenciaga ontziolak salerosketa akordioa sinatu du Abu Dhabi Ports enpresa arabiarrarekin 11,2 milioi euroren truke
Enpresa batzordearen onespena falta zaio orain salerosketari, eta urtea amaitu orduko eman beharko du. Enpresa-batzordeak adierazi du "zuhurtziaz" hartzen duela iragarpena baina enpleguari eta lan baldintzei eusten bazaie, batzordeak ez duela "eragozpenik" jarriko.
Gizakia kutsa daiteke txerri izurriaz?
Gaixotasuna Espainiako Estatuan agertu da berriro, azken kasua detektatu eta 31 urtera, baina zer ondorio ekar ditzake txerri izurria hedatzeak?