Los profesores de la enseñanza pública de Euskadi perciben los sueldos más altos de España

El profesorado de la enseñanza pública de Euskadi ha vuelto a situarse en 2025 a la cabeza de los salarios en España, según un estudio publicado este martes por UGT. La diferencia con los docentes asturianos, los peor pagados, supera los 800 euros en Formación Profesional.

El informe recoge las retribuciones iniciales sin antigüedad ni cargos retribuibles, incluyendo salarios básicos y complementos autonómicos. Según los datos, los docentes mejor remunerados son los de Euskadi, Cantabria y Castilla-La Mancha, mientras que los asturianos, extremeños y catalanes se sitúan en la parte baja de la tabla.

En Primaria, los maestros y maestras mejor pagados son los de Canarias (2.986 euros brutos), Ceuta y Melilla (2.960) y Euskadi (2.858). Asturias registra 2.312 euros, y Madrid se encuentra en la media nacional con 2.473 euros. En Secundaria, los sueldos oscilan entre 3.309 euros en Euskadi y 2.626 en Asturias, y en Formación Profesional los docentes vascos perciben hasta 3.257 euros frente a los 2.445 euros asturianos.

UGT denuncia que, pese a los pactos para recuperar el poder adquisitivo y las subidas acordadas entre 2025 y 2028, la desigualdad salarial persiste debido a los complementos autonómicos. El sindicato reclama armonizar y regularizar los incrementos salariales entre las comunidades para reducir el desequilibrio.

El informe también destaca que Madrid y Cataluña, pese a su pujanza económica, presentan salarios docentes en los tramos inferiores, lo que implica diferencias de hasta 710 euros en Formación Profesional respecto a Euskadi.