EAEko irakaskuntza publikoko irakasleek Espainiako soldata altuenak jasotzen dituzte
UGTren ikerketa baten arabera, EAEko irakasleek Espainiako soldata altuenak jasotzen dituzte hezkuntza-etapa guztietan, eta Asturiasen daude ordainsaririk baxuenak. Bien arteko aldea 800 eurotik gorakoa da.
Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza publikoko irakasleak sektore horretako Espainiako soldaten buruan kokatu dira berriro 2025ean, UGTk argitaratutako ikerketa baten arabera. Asturiasko irakasleek jasotzen dute ordainsaririk baxuena, eta bien arteko 800 eurotik gorakoa da Lanbide Heziketan.
Txostenak antzinatasunik eta kargu ordaingarririk gabeko hasierako ordainsariak jasotzen ditu, oinarrizko soldatak eta osagarri autonomikoak barne. Datuen arabera, ondoen ordaindutako irakasleak Euskadiko, Kantabriako eta Gaztela-Mantxako irakasleak dira; Asturiaskoak, Extremadurakoak eta Kataluniakoak taularen behealdean daude, ordea.
Lehen Hezkuntzan, soldata altuena duten maisu-maistrak Kanarietakoak (2.986 euro gordin), Ceuta eta Melillakoak (2.960 euro gordin) eta Euskadikoak (2.858 euro) dira. Asturiasen, 2.312 euro kobratzen dituzte, eta Estatuko batezbestekoa 2.473 eurokoa da. Bigarren Hezkuntzan, 3.309 euro arteko soldatak daude Euskadin, eta 2.626 eurokoak, Asturiasen. Lanbide Heziketako irakasleek, EAEn, 3.257 eurorainoko lansariak jasotzen dituzte, eta 2.445 eurokoak, Asturiasen.
UGTk salatu duenez, erosahalmena berreskuratzeko itunak eta 2025 eta 2028 urteen artean adostutako igoerak gorabehera, soldata-arrakalak bere horretan jarraitzen du, osagarri autonomikoak direla eta. Sindikatuak eskatu du langileen soldata-igoerak harmonizatzea eta erregularizatzea, erkidegoen artean dauden aldeak direla eta, desoreka murrizteko.
Txostenak nabarmentzen du, halaber, Madrilen eta Katalunian irakasleen soldatak beheko tarteetan daudela, indar ekonomikoa duten arren. Izan ere, 710 eurorainoko aldeak daudela Euskadikoekin alderatuta, Lanbide Heziketako irakasleen ordainsariei errreparatuta, kasu.
Txerri-izurriaren egoera, Europako herrialde kaltetuenetan
Milaka txerri sakrifikatu dituzte eta milioi asko galdu dira EBn. Gaixotasunaren hedapenaren ondorioz, kontrolak gogortu eta murrizketa-guneak mantendu behar izan dituzte hamahiru herrialdetan.
Langabezia % 1,04 jaitsi da EAEn eta % 0,87 igo Nafarroan azaro bitartean
Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsona kopuruak gora egin du bi erkidegoetan (%0,43 EAEn eta %0,12 Nafarroan). Estatuan 18.805 langabe gutxiago daude (-% 0,77).
Txerri-izurriaren agerraldiaren fokua ogitarteko kutsatu bat izan daitekeela eta, sutan da Kataluniako garraio-sektorea
Oscar Ordeig kontseilariak Afrikako txerri-izurria errepidez irits zitekeela iradoki zuen, kamioiak ibiltzen diren gune batean botatako hestebete kutsatu baten bidez, eta Salgaien Garraioaren Espainiako Konfederazioak (CETM) haserre erantzun du. Gidarien profesionaltasuna defendatu dute, eta zuhurtzia eta zorroztasuna eskatu dute.
Planas ministroak baieztatu du Txinak eskualde-banaketa akordioak aplikatuko dituela txerrikien esportazioak salbatzeko
Luis Planasek azaldu duenez, Bartzelonako probintzian murrizketak ezarriko dira, eta Estatuko gainerako lurraldeetatik Asiako herrialdera egiten diren esportazioek bere horretan jarraituko dute. Horrek esan nahi du EBtik kanpoko esportazio guztien % 41,74 "salbu" daudela.
Txerri ustiategiak garbitzeko neurriak zorroztea eskatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak
Guztira, 1.200 txerri-haztegi daude Hegoaldean. Gehienak Nafarroan daude, izan ere, bertan, 800.000 txerri baino gehiago hazten dituzte.
Balenciaga ontziolako langileen batzordeak kontraproposamena aurkeztu dio Abu Dhabi Ports taldeari
Aste honetan dira biltzekoak langileak Saudi Arabiako enpresarekin, lan-baldintzak eztabaidatzeko.
"Jarraipen zabala" izan dute EHUko "infrafinantziazioaren" aurkako lehen mobilizazioek
Unibertsitate publikoko sindikatuek mobilizazio kanpaina bat hasi dute Eusko Jaurlaritzari "beharrezko finantzaketa" bat eskatzeko eta errektoretzako taldeari "jarrera irmoa" izan dezala eskatu diote.
Topoaren Donostiako lurpeko hiru geltoki berriak 2026ko bigarren seihilekoan jarriko dira martxan
Lurpeko hiru geltokietatik bitan obra zibilak amaitu dituzte (Eason eta Bentaberrin), eta Erdialdea-Kontxa geltokira sartzeko bi kanoiak "oso aurreratuta" daude, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez.
Bizkaiko Garraio Partzuergoak ontzat jo du % 40ko deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte luzatzea
Urtarrilaren 1etik aurrera eta otsailaren 20ra arte, haurrek doan izaten jarraituko dute, 14 urte bete arte. Gainera, deskontuak egongo dira Gazte tarifetan eta bidaia ugariko gainerako abonuetan.