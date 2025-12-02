SOLDATAK
EAEko irakaskuntza publikoko irakasleek Espainiako soldata altuenak jasotzen dituzte

UGTren ikerketa baten arabera, EAEko irakasleek Espainiako soldata altuenak jasotzen dituzte hezkuntza-etapa guztietan, eta Asturiasen daude ordainsaririk baxuenak. Bien arteko aldea 800 eurotik gorakoa da.

Gela hutsa. Argazkia: EFE
Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza publikoko irakasleak sektore horretako Espainiako soldaten buruan kokatu dira berriro 2025ean, UGTk argitaratutako ikerketa baten arabera. Asturiasko irakasleek jasotzen dute ordainsaririk baxuena, eta bien arteko 800 eurotik gorakoa da Lanbide Heziketan.

Txostenak antzinatasunik eta kargu ordaingarririk gabeko hasierako ordainsariak jasotzen ditu, oinarrizko soldatak eta osagarri autonomikoak barne. Datuen arabera, ondoen ordaindutako irakasleak Euskadiko, Kantabriako eta Gaztela-Mantxako irakasleak dira; Asturiaskoak, Extremadurakoak eta Kataluniakoak taularen behealdean daude, ordea.

Lehen Hezkuntzan, soldata altuena duten maisu-maistrak Kanarietakoak (2.986 euro gordin), Ceuta eta Melillakoak (2.960 euro gordin) eta Euskadikoak (2.858 euro) dira. Asturiasen, 2.312 euro kobratzen dituzte, eta Estatuko batezbestekoa 2.473 eurokoa da. Bigarren Hezkuntzan, 3.309 euro arteko soldatak daude Euskadin, eta 2.626 eurokoak, Asturiasen. Lanbide Heziketako irakasleek, EAEn, 3.257 eurorainoko lansariak jasotzen dituzte, eta 2.445 eurokoak, Asturiasen.

UGTk salatu duenez, erosahalmena berreskuratzeko itunak eta 2025 eta 2028 urteen artean adostutako igoerak gorabehera, soldata-arrakalak bere horretan jarraitzen du, osagarri autonomikoak direla eta. Sindikatuak eskatu du langileen soldata-igoerak harmonizatzea eta erregularizatzea, erkidegoen artean dauden aldeak direla eta, desoreka murrizteko.

Txostenak nabarmentzen du, halaber, Madrilen eta Katalunian irakasleen soldatak beheko tarteetan daudela, indar ekonomikoa duten arren. Izan ere, 710 eurorainoko aldeak daudela Euskadikoekin alderatuta, Lanbide Heziketako irakasleen ordainsariei errreparatuta, kasu.

