El Mundial 2026 será un negocio sin precedentes

El Mundial 2026 echa a andar. Número récord de países —48— y con más partidos que nunca —104—. El torneo más grande de la historia. Un presupuesto de unos unos 3756 millones de dólares. Y una previsión de alrededor 13 000 millones de dólares en ingresos. La FIFA, bajo la dirección de Gianni Infantino, ha convertido esta Copa del Mundo en su gran apuesta para expandir el torneo y llevarlo a una escala sin precedentes.



Estados Unidos, México y Canadá coorganizan un Mundial que nunca antes se había repartido entre tres países. Será un récord efímero, ya que en 2030 España, Marruecos y Portugal compartirán la organización de un torneo que también incluirá partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.



Más allá del impacto deportivo, la FIFA aspira a que el Mundial de 2026 sea también un negocio sin precedentes. Dentro de su plan 2023-26, la organización del torneo tiene un presupuesto de unos 3756 millones de dólares.



Para ese periodo la previsión es de alrededor de 13 000 millones de dólares en ingresos, en su mayoría vinculados a la Copa del Mundo. La FIFA confía en batir todos sus récords con la venta de derechos de televisión, patrocinios, entradas y paquetes de hospitality.



El mapa del Mundial

Los partidos se jugarán en 16 sedes —11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá—, lo que en este caso no supone un récord, ya que el Mundial de 2002, organizado conjuntamente por Japón y Corea del Sur, contó con 20 sedes.



Al igual que en 1994, también celebrado en Estados Unidos, este torneo volverá a ser el Mundial con las sedes más distantes entre sí: Los Ángeles y Boston, separadas por 4170 kilómetros de costa a costa.



Esta dispersión geográfica del torneo será un verdadero desafío logístico para aficionados y medios. Viajes entre sedes, búsqueda de hoteles y coordinación de transportes pondrán a prueba la magnitud del evento. Al mismo tiempo, la llegada masiva de visitantes promete dinamizar el turismo y la economía local en todas las ciudades anfitrionas.