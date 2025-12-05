Aurrekaririk ez duen negozioa izango da Munduko Futbol Txapelketa
2023-26 planaren barruan, txapelketaren antolakuntzak 3756 milioi dolarreko aurrekontua du, eta 13.000 milioi dolar inguruko diru-sarrerak izateko aurreikuspena.
Abian da 2026ko Munduko Txapelketa. Inoizko parte-hartzaile gehien izango ditu — 48 herrialde — eta inoiz baino partida gehiago — 104 —.
Horrek guztiak sekula izan den txapelketarik handiena bihurtuko du 2026koa. 3756 milioi dolarreko aurrekontua dute antolatzaileek, eta 13 000 milioi dolar inguruko diru-sarrerak izateko aurreikuspena.
FIFAk, Gianni Infantinoren zuzendaritzapean, Munduko Futbol Txapelketa zabaltzeko eta aurrekaririk gabeko agertoki batera eramateko apustu handia egin du.
AEBK, Mexikok eta Kanadak antolatuko dute, hain zuzen ere, 2026 txapelketa. Lehenengo aldia izango da hiru herrialderen artean antolatzen dena, ez ordea azkena. Izan ere, 2030ean Espainia, Maroko eta Portugal arduratuko dira antolakuntzaz.
Kirol eraginaz harago, 2026ko Munduko Txapelketa aurrekaririk gabeko negozio bihurtuko du FIFAk. Esan bezala, 2023-26 planaren barruan, antolakuntzak 3756 milioi dolarreko aurrekontua du.
Bestalde, txapelketak 13.000 milioi dolarreko diru-sarrerak aurreikusi ditu, gehienak Munduko Kopari lotuak. Gainera, FIFAk marka guztiak haustea espero du telebista eskubideen salmentarekin, babesletzarekin, sarrerekin eta hospitality zerbitzuarekin.
Munduko Txapelketakren mapa
Partidak 16 egoitzatan jokatuko dira — AEBko 11, Mexikoko 3 eta Kanadako 2 —.
1994ko AEBko txapelketan bezala, elkarrengandik oso urruti dauden egoitzak izango ditu datorren urteko lehiaketak ere: Los Angeles eta Boston, adibidez, 4170 kilometroko tartearekin.
Erronka logistiko garrantzitsua izango da, beraz, sakabanatze geografiko, bai zaleentzat eta baita hedabideentzat ere.
Aldi berean, bisitarien iritsiera masiboak turismoa eta tokiko ekonomia dinamizatuko du hiri anfitrioi guztietan.
Zure interesekoa izan daiteke
Jauregik ziurtzat jo du bazkide berriak "helduko" direla Ayesaren erosketarako sortutako partzuergora
EH Bilduk ohartarazi duenez, operazioaren iragarpenak erosketa "garestitu" dezake oraindik erabat itxita ez dagoelako.
Confebaskek zalantzan jarri du ELAk herrialdeari egiten dion ekarpena, eta Lakuntzak erantzun du "hitzarmen gehien eta hoberenak" lortzen dituela
Tamara Yagüe Confebaskeko presidenteak kritikatu du sindikatuak borrokara jotzen duela "bide bakar gisa, elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan".
Tamara Yague, Confebasken presidentea: "Zer ekarpen egiten dio ELAk herrialdeari?"
Tamara Yague Confebasken presidenteak mezu gogorra helarazi du ELA sindikatu nagusiaren aurka, sindikatuak patronalaren aurkako salaketa aurkeztu ostean. Yaguek kritikatu du sindikatuak borrokara jotzen duela bide bakar gisa, elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan.
Oposizioko taldeek osoko zuzenketak aurkeztu dizkiete Arabako aurrekontuei
Oraingoz, Foru Gobernuak ez du aurrekontuak aurrera ateratzea bermatuta, eta elkarrizketak izaten jarraitzen du, batez ere Elkarrekin Podemosekin. Talderen baten babesa edo abstentzioa lortzen ez badu, aurtengo kontuak luzatu beharko ditu.
Sindikatuek greba mugagabea deitu dute urtarrilaren 27tik aurrera eta asteartero Osasun Ministerioari profesional guztientzako Esparru-Estatutua eskatzeko
Mahaiak Osasun Sistema Nazionaleko langile guztien lan-baldintzak hobetzea du helburu, sanitarioena eta ez sanitarioena, "salbuespenik gabe, pribilegiorik gabe eta distortsiorik gabe". Ministerioa sindikatu mediku batzukein Estatutua paraleloan negoziatzen ari dela kritikatu dute.
Ayesaren etorkizuneko egoitza Zamudion edo Donostian egongo da
Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Kutxabankek sortutako Indar funtsak osatutako partzuergoak irabazi du Ayesaren dibisio teknologikoa erosteko eskaintza, eta akordioa urte amaierarako itxita egotea espero du.
Jauregi: "Lanean tinko jarraitzen dugu gure herrian industria errotzen dela bermatzeko... Beti kuadrillan"
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Gipuzkoako Enpresa Foroan parte hartu du, eta nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak, BBK fundazioak eta Kutxabankeko Indar funtsak osatutako partzuergoak Ayesaren dibisio teknologikoa erosteko esklusibotasun-akordioa sinatu duela.
Eusko Jaurlaritzak, BBK-k eta Kutxabankek Ayesa erosteko egindako eskaintza gainerako inbertitzaileei gailendu zaie
Erosketaren helburua, Mikel Jauregi Industria sailburuak aurreratu zuenez, antzinako Ibermatika Euskadin errotuta mantentzea da.
50 basurde hil aurkitu dituzte Katalunian, txerri-izurriak kaltetutako eremuan
Nekazaritza Ministerioak gorpuak aztertuko ditu, kutsatuta dauden ala ez argitzeko. Oraingoz, 9 dira animaliak eman dute positibo.