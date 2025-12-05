Futbola
Aurrekaririk ez duen negozioa izango da Munduko Futbol Txapelketa

2023-26 planaren barruan, txapelketaren antolakuntzak 3756 milioi dolarreko aurrekontua du, eta 13.000 milioi dolar inguruko diru-sarrerak izateko aurreikuspena.

futbola
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Abian da 2026ko Munduko Txapelketa. Inoizko parte-hartzaile gehien izango ditu — 48 herrialde — eta inoiz baino partida gehiago — 104 —. 

Horrek guztiak sekula izan den txapelketarik handiena bihurtuko du 2026koa. 3756 milioi dolarreko aurrekontua dute antolatzaileek, eta 13 000 milioi dolar inguruko diru-sarrerak izateko aurreikuspena. 

FIFAk, Gianni Infantinoren zuzendaritzapean, Munduko Futbol Txapelketa zabaltzeko eta aurrekaririk gabeko agertoki batera eramateko apustu handia egin du.

AEBK, Mexikok eta Kanadak antolatuko dute, hain zuzen ere, 2026 txapelketa. Lehenengo aldia izango da hiru herrialderen artean antolatzen dena, ez ordea azkena. Izan ere, 2030ean Espainia, Maroko eta Portugal arduratuko dira antolakuntzaz.

Kirol eraginaz harago, 2026ko Munduko Txapelketa aurrekaririk gabeko negozio bihurtuko du FIFAk. Esan bezala, 2023-26 planaren barruan, antolakuntzak 3756 milioi dolarreko aurrekontua du.

Bestalde, txapelketak 13.000 milioi dolarreko diru-sarrerak aurreikusi ditu, gehienak Munduko Kopari lotuak. Gainera, FIFAk marka guztiak haustea espero du telebista eskubideen salmentarekin, babesletzarekin, sarrerekin eta hospitality zerbitzuarekin.

Munduko Txapelketakren mapa

Partidak 16 egoitzatan jokatuko dira — AEBko 11, Mexikoko 3 eta Kanadako 2 —.

1994ko AEBko txapelketan bezala, elkarrengandik oso urruti dauden egoitzak izango ditu datorren urteko lehiaketak ere: Los Angeles eta Boston, adibidez, 4170 kilometroko tartearekin.

Erronka logistiko garrantzitsua izango da, beraz, sakabanatze geografiko, bai zaleentzat eta baita hedabideentzat ere.

Aldi berean, bisitarien iritsiera masiboak turismoa eta tokiko ekonomia dinamizatuko du hiri anfitrioi guztietan.

Kanada Ameriketako Estatu Batuak Mexiko Ekonomia

