NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las autoescuelas de Navarra vuelven a protestar en Pamplona por el "colapso en los exámenes"

18:00 - 20:00
eitb
Euskaraz irakurri: Nafarroako autoeskolek protesta egin dute Iruñean gidabaimena ateratzeko azterketetan dagoen "kolapsoa" salatzeko
author image

EITB

Última actualización

Una caravana con un centenar de vehículos de las autoescuelas navarras ha salido a la calle en Pamplona para denunciar el colapso en los exámenes de conducir. Según señalan, en la actualidad existe una lista de espera que afecta a más de 8000 personas, y consideran que estos retrasos han alcanzado niveles históricos y que están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas.

Navarra Pamplona Conflictos laborales Economía

Te puede interesar

Planta de Mercedes de Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El comité de Mercedes Vitoria no descarta paros en protesta por las condiciones laborales

Ha decidido iniciar este mes de diciembre una campaña de movilizaciones para hacer frente a la situación de "deterioro de las relaciones laborales" dentro de la planta. Esta campaña de movilizaciones fue acordada en una reunión celebrada por el comité el pasado día 1 de diciembre, con los votos de los sindicatos ELA, LAB y ESK, y la abstención de UGT, CC. OO. y Ekintza.

Cargar más