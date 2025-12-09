Las autoescuelas de Navarra vuelven a protestar en Pamplona por el "colapso en los exámenes"

Una caravana con un centenar de vehículos de las autoescuelas navarras ha salido a la calle en Pamplona para denunciar el colapso en los exámenes de conducir. Según señalan, en la actualidad existe una lista de espera que afecta a más de 8000 personas, y consideran que estos retrasos han alcanzado niveles históricos y que están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas.