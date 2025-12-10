El número de empresas activas en Euskadi a 1 de enero de 2025 se situó en 146.404, lo que supone un 0,8 % menos que el año anterior, aunque el empleo generado en ellas aumentó un 1,5 %.

El total de empresas operaron en 164 138 establecimientos, como fábricas, comercios y oficinas, lo que supone 1076 establecimientos menos que el 1 de enero de 2024, ya que a lo largo de ese año comenzaron su actividad 13 335 y cesaron 14 411.

El Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha hecho públicos los datos de la encuesta Estructura y Demografía Empresarial Vasca en la que se constata que casi el 30 % de las empresas que operaron en Euskadi tenía cinco o menos años de antigüedad y el 14,8 % tenían dos años o menos.

La mayor rotación empresarial se produce en las ramas de comercio, transporte y hostelería, con algo más del 29 % de todas las altas y el 32,4 % de las bajas.

Por comarcas, se da una gran concentración del empleo en las del Gran Bilbao (38,9 %), Donostialdea (16,6 %) y la Llanada alavesa (13,3 %). Entre las tres agruparon el 69 % del empleo total de la comunidad autónoma, sustentado principalmente en los servicios.

Respecto del año anterior los sectores de actividad que aumentaron el empleo por encima de la media de Euskadi (1,5 %) fueron el de información y comunicaciones (4,8 %), administración pública, educación y sanidad (2,8 %), construcción (1,9 %) y las actividades artísticas y otros servicios (1,6 %).

Teniendo en cuenta la evolución de los últimos cinco años, el número de establecimientos disminuyó un 3,4 % de forma progresiva y similar en los tres territorios históricos, mientras que el número de personas empleadas en este periodo ha aumentado un 5,5 %.



Los servicios a la cabeza

Respecto a la estructura económica, los sectores de actividad con mayor número de establecimientos fueron comercio, transporte y hostelería, con el 34,8 % del total, seguido de las actividades profesionales y auxiliares (16,3 %), administración pública, educación y sanidad (12,3 %) y la construcción (11,6 %).



Por volumen de personas empleadas, la cuarta parte del total se concentró en el sector comercio, transporte y hostelería, seguido de administración pública, educación y sanidad (24,6 %) e industria y energía (19,4 %).

Evolución por territorios

Bizkaia concentró el 50 % de las personas empleadas, seguida de Gipuzkoa con un 33,2 % y Álava con un 16,8 %.

En Bizkaia y Gipuzkoa el sector comercio, transporte y hostelería concentró el 25,5 % y 25,2 % empleo total del territorio, respectivamente. En cambio, en Álava el sector predominante fue el de administración pública, educación y sanidad con un 25,9 % del empleo total.

En cuanto al crecimiento del número de personas empleadas respecto al año anterior, en los tres territorios destacó el sector información y comunicaciones, con un crecimiento de 6,3 % en Álava, 3,3 % en Bizkaia y 8,4 % en Gipuzkoa.