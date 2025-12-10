La CAV perdió un 0,8 % de sus empresas en 2024, pero aumentó un 1,5 % el empleo en ellas
El número de empresas activas en Euskadi a 1 de enero de 2025 se situó en 146.404, lo que supone un 0,8 % menos que el año anterior, aunque el empleo generado en ellas aumentó un 1,5 %.
El total de empresas operaron en 164 138 establecimientos, como fábricas, comercios y oficinas, lo que supone 1076 establecimientos menos que el 1 de enero de 2024, ya que a lo largo de ese año comenzaron su actividad 13 335 y cesaron 14 411.
El Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha hecho públicos los datos de la encuesta Estructura y Demografía Empresarial Vasca en la que se constata que casi el 30 % de las empresas que operaron en Euskadi tenía cinco o menos años de antigüedad y el 14,8 % tenían dos años o menos.
La mayor rotación empresarial se produce en las ramas de comercio, transporte y hostelería, con algo más del 29 % de todas las altas y el 32,4 % de las bajas.
Por comarcas, se da una gran concentración del empleo en las del Gran Bilbao (38,9 %), Donostialdea (16,6 %) y la Llanada alavesa (13,3 %). Entre las tres agruparon el 69 % del empleo total de la comunidad autónoma, sustentado principalmente en los servicios.
Respecto del año anterior los sectores de actividad que aumentaron el empleo por encima de la media de Euskadi (1,5 %) fueron el de información y comunicaciones (4,8 %), administración pública, educación y sanidad (2,8 %), construcción (1,9 %) y las actividades artísticas y otros servicios (1,6 %).
Teniendo en cuenta la evolución de los últimos cinco años, el número de establecimientos disminuyó un 3,4 % de forma progresiva y similar en los tres territorios históricos, mientras que el número de personas empleadas en este periodo ha aumentado un 5,5 %.
Los servicios a la cabeza
Respecto a la estructura económica, los sectores de actividad con mayor número de establecimientos fueron comercio, transporte y hostelería, con el 34,8 % del total, seguido de las actividades profesionales y auxiliares (16,3 %), administración pública, educación y sanidad (12,3 %) y la construcción (11,6 %).
Por volumen de personas empleadas, la cuarta parte del total se concentró en el sector comercio, transporte y hostelería, seguido de administración pública, educación y sanidad (24,6 %) e industria y energía (19,4 %).
Evolución por territorios
Bizkaia concentró el 50 % de las personas empleadas, seguida de Gipuzkoa con un 33,2 % y Álava con un 16,8 %.
En Bizkaia y Gipuzkoa el sector comercio, transporte y hostelería concentró el 25,5 % y 25,2 % empleo total del territorio, respectivamente. En cambio, en Álava el sector predominante fue el de administración pública, educación y sanidad con un 25,9 % del empleo total.
En cuanto al crecimiento del número de personas empleadas respecto al año anterior, en los tres territorios destacó el sector información y comunicaciones, con un crecimiento de 6,3 % en Álava, 3,3 % en Bizkaia y 8,4 % en Gipuzkoa.
Te puede interesar
El comité de Mercedes Vitoria convoca paros de una hora por turno
Los paros serán entre el lunes 15 y el jueves 18 de diciembre, para que la plantilla muestre su descontento con lo que considera un "deterioro de las relaciones laborales" en la fábrica. Los tres sindicatos mayoritarios denuncian así los "constantes incumplimientos" por parte de la dirección de los acuerdos adoptados.
CAF logra un nuevo contrato por valor de 250 millones para el suministro de 22 trenes regionales en Francia
El consorcio formado por CAF y Alstom suministrará 22 trenes regionales Régiolis al operador SNCF Voyageurs con destino la Région Sud (Provenza-Alpes-Costa Azul). CAF diseñará y fabricará los trenes, mientras Alstom será el encargado del suministro de diversos equipos para la unidad.
El personal médico afronta hoy su segunda jornada de paros en Euskadi
El Sindicato Médico de Euskadi se ha unido al llamamiento de las y los médicos de todo el Estado español a secundar una huelga de cuatro días contra el borrador del Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad. El Hospital de Cruces y el Hospital Donostia serán escenario de sendas concentraciones. Hasta el viernes, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.
El SME afirma que la huelga de médicos tiene "un mayor impacto en el ámbito hospitalario que en atención primaria"
Osakidetza ha cifrado el seguimiento en un 17,6 % en el turno de mañana y en un 7,6 % en el de tarde. Los médicos vascos se han sumado a la convocatoria de cuatro días de huelga hecha por el Sindicato Médico para todo el Estado en defensa de un Estatuto propio que "refleje las características propias de la profesión".
El Parlamento Vasco rechaza las enmiendas de totalidad a los presupuestos con reproches mutuos entre oposición y PNV y PSE
El resto de los grupos acusan de "cerrar la puerta a la negociación" a PNV y PSE, que dicen que la oposición pide "máximos innegociables". Los presupuestos se aprobarán el 23 de diciembre.
Cientos de médicos piden en Bilbao un Estatuto propio que recoja sus particularidades
Cientos de médicos y facultativos (farmacéuticos, biólogos...), muchos ataviados con batas blancas, se han manifestado hoy en Bilbao contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y por uno propio que recoja sus particularidades, y han pedido al Gobierno Vasco que defienda sus demandas ante la ministra Mónica García.
El comité de Mercedes Vitoria no descarta paros en protesta por las condiciones laborales
Ha decidido iniciar este mes de diciembre una campaña de movilizaciones para hacer frente a la situación de "deterioro de las relaciones laborales" dentro de la planta. Esta campaña de movilizaciones fue acordada en una reunión celebrada por el comité el pasado día 1 de diciembre, con los votos de los sindicatos ELA, LAB y ESK, y la abstención de UGT, CC. OO. y Ekintza.
El Sindicato Médico de Euskadi comienza cuatro días de huelga, por un Estatuto propio
El Sindicato Médico defiende un Estatuto propio podría reflejar las características propias de la profesión y defender una regulación específica. Cuentan con el apoyo de MUD y de los colegios de médicos de la CAV. El Ministerio ha adelantado que no va a retirar el anteproyecto del Estatuto Marco, pero se muestra abierto a seguir dialogando.
Esan denuncia el "sobreesfuerzo" de los ertzainas y la vulneración de derechos laborales
El sindicato Esan de la Ertzaintza ha explicado que, en los diez primeros meses del año, se han generado 375 000 horas extra, con un "gasto de 8,9 millones de euros en horas gratificadas", lo que evidencia "un sistema sostenido artificialmente por refuerzos permanentes" y "un modelo que exprime sin tregua" a los ertzainas.