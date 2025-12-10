Enpresen kopurua % 0,8 murriztu zen iaz EAEn, baina horiek sortutako enplegua % 1,5 hazi zen
Hiru eskualdek Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu osoaren % 68,9 biltzen dute: Bilbo Handiak (% 38,9), Donostialdeak (% 16,6) eta Arabako Lautadak (% 13,3).
2025eko urtarrilaren 1ean 146.404 enpresa aktibo zeuden Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko urtean baino % 0,8 gutxiago, baina horiek sortutako enplegua % 1,5 hazi zen, Eustaten datuen arabera.
146.404 enpresa horiek 164.138 establezimendutan (fabrikak, saltokiak, bulegoak, etab.) banatuta zeuden. 2024an, 13.335 establezimenduk hasi zuten jarduera eta 14.411k amaitu zuten; hala, azken saldo negatiboa 1.076 establezimendukoa izan zen.
Eustatek gaur argitaratutako 'Egitura eta enpresa demografia' inkestaren arabera, iaz EAEn jardun zuten enpresen % 29,7k bost urte edo gutxiagoko antzinatasuna zuten, eta % 14,8k, bi urte edo gutxiagokoa.
Txandakatze handiena merkataritza, garraio eta ostalaritza sektoreetan gertatu da: alta guztien % 29,1, eta baja guztien % 32,4.
Bilbo Handiak, Donostialdeak eta Arabako Lautadak enpleguaren % 68,9 biltzen dute, batez ere, zerbitzuen sektorean oinarrituta. Zerrendako lehen postuan Bilbo Handia ageri da (% 38,9), Donostialdea (% 16,6) eta Arabako Lautadaren aurretik (% 13,3).
Aurreko urtearen aldean, enplegua EAEko batezbestekoaren (% 1,5) gainetik kokatu zuten jarduera sektoreak honako hauek izan ziren: Informazioa eta komunikazioak (% 4,8), Administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna (% 2,8), Eraikuntza (% 1,9) eta Arte-jarduerak eta beste zerbitzu batzuk (% 1,6).
Azken 5 urteetako bilakaera kontuan hartuta, EAEko establezimenduen kopurua % 3,4 jaitsi da, pixkanaka, eta antzerakoa gertati da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Aitzitik, aldi horretan lanean dabiltzanen kopurua % 5,5 igo da.
Zerbitzuak, buruan
Egitura ekonomikoari dagokionez, establezimendu gehien izan zituzten jarduera-sektoreak Merkataritza, Garraioa eta Ostalaritza (% 34,8) izan ziren. Horien atzetik jarduera profesional eta lagungarriak (% 16,3), Administrazio publikoa, Hezkuntza eta Osasungintza (% 12,3) eta Eraikuntza (% 11,6) ageri dira.
Langile kopurua aintzat hartuta, % 25 Merkataritza, Garraioa eta Ostalaritza sektorean kontzentratu zen, % 24,6 Administrazio publikoa, Hezkuntza eta Osasungintzan (% 24,6) eta % 19,4 Industria eta Energian (% 19,4).
Eboluzioa, lurraldez lurralde
Lurralde historikoen arabera, Bizkaiak enplegatuen % 50 bildu zituen, Gipuzkoak, % 33,2, eta Arabak, % 16,8.
Bizkaian eta Gipuzkoan, Merkataritza, Garraioa eta Ostalaritza sektoreak lurraldeko enplegu guztiaren % 25,5 eta % 25,2 bildu zituen, hurrenez hurren. Araban, aldiz, sektore nagusia Administrazio publikoa, Hezkuntza eta Osasungintza izan ziren, enplegu guztiaren % 25,9 bildu zuen eta.
Aurreko urtearekin alderatuta, enplegatutako pertsonen kopuruan hazkunde handiena izan duen sektorea Informazioa eta Komunikazioarena izan da hiru lurraldeetan: % 6,3 Araban, % 3,3 Bizkaian eta % 8,4 Gipuzkoan.
