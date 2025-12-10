Telefónica nombra a Andoni Ortuzar nuevo consejero de Movistar Plus
Telefónica ha incorporado a Andoni Ortuzar, que fue presidente del PNV entre 2013 y marzo de 2025, como miembro del consejo de administración de Movistar Plus, la división audiovisual del grupo, un órgano en el que entra también Marcos Contreras, consejero a su vez de CriteriaCaixa.
Con la llegada de Orutzar la compañía busca reforzar la interlocución pública, la relación institucional y la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual, según indican fuentes conocedoras.
Su nombramiento subraya su experiencia en periodismo, comunicación pública y gestión institucional habiendo sido director de EITB.
La llegada de ambos coincide con la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que Telefónica, participada en un 10 % por el Estado, negocia para unas 5000 personas.
El PNV ve "con total normalidad" el fichaje
La parlamentaria y secretaria del EBB del PNV, Maitane Ipiñazar, ha afirmado que en el partido ven "con total normalidad" que Telefónica haya fichado su expresidente, y ha destacado "la experiencia y el bagaje" que tiene en el sector.
Ipiñazar ha señalado que no sabe "qué es lo que se cree cuando un político termina su trayectoria política", y ha recordado que "esa persona tiene todo el derecho a continuar con su trayectoria profesional y a vivir y a trabajar más allá del mundo de la política".
"En este caso además, según la noticia, Telefónica ha valorado los años de Andoni Ortuzar como director de EITB y la experiencia y el bagaje que eso le da. Hay que tomarlo con total normalidad", ha insistido.
Pradales afirma que el Gobierno Vasco trabaja por atraer cuatro proyectos empresariales a Euskadi
El lehendakari ha señalado que se vive una nueva "era de cambio constante" a nivel global que lleva "a una inestabilidad nunca antes conocida" y cree que la respuesta "pasa por activar las capacidades propias, imprimir mayor ritmo y aunar fuerzas", a la vez que ha abogado por "captar inversión extranjera".
El comité de Mercedes Vitoria convoca paros de una hora por turno
Los paros serán entre el lunes 15 y el jueves 18 de diciembre, para que la plantilla muestre su descontento con lo que considera un "deterioro de las relaciones laborales" en la fábrica. Los tres sindicatos mayoritarios denuncian así los "constantes incumplimientos" por parte de la dirección de los acuerdos adoptados.
La CAV perdió un 0,8 % de sus empresas en 2024, pero aumentó un 1,5 % el empleo en ellas
El Gran Bilbao (38,9 %), Donostialdea (16,6 %) y la Llanada alavesa (13,3 %) concentran el 69 % del empleo total, sustentado principalmente en los servicios.
CAF logra un nuevo contrato por valor de 250 millones para el suministro de 22 trenes regionales en Francia
El consorcio formado por CAF y Alstom suministrará 22 trenes regionales Régiolis al operador SNCF Voyageurs con destino la Région Sud (Provenza-Alpes-Costa Azul). CAF diseñará y fabricará los trenes, mientras Alstom será el encargado del suministro de diversos equipos para la unidad.
El personal médico afronta hoy su segunda jornada de paros en Euskadi
El Sindicato Médico de Euskadi se ha unido al llamamiento de las y los médicos de todo el Estado español a secundar una huelga de cuatro días contra el borrador del Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad. Se han concentrado en el Hospital Donostia y, hasta el viernes, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.
El SME afirma que la huelga de médicos tiene "un mayor impacto en el ámbito hospitalario que en atención primaria"
Osakidetza ha cifrado el seguimiento en un 17,6 % en el turno de mañana y en un 7,6 % en el de tarde. Los médicos vascos se han sumado a la convocatoria de cuatro días de huelga hecha por el Sindicato Médico para todo el Estado en defensa de un Estatuto propio que "refleje las características propias de la profesión".
El Parlamento Vasco rechaza las enmiendas de totalidad a los presupuestos con reproches mutuos entre oposición y PNV y PSE
El resto de los grupos acusan de "cerrar la puerta a la negociación" a PNV y PSE, que dicen que la oposición pide "máximos innegociables". Los presupuestos se aprobarán el 23 de diciembre.
Cientos de médicos piden en Bilbao un Estatuto propio que recoja sus particularidades
Cientos de médicos y facultativos (farmacéuticos, biólogos...), muchos ataviados con batas blancas, se han manifestado hoy en Bilbao contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y por uno propio que recoja sus particularidades, y han pedido al Gobierno Vasco que defienda sus demandas ante la ministra Mónica García.
El comité de Mercedes Vitoria no descarta paros en protesta por las condiciones laborales
Ha decidido iniciar este mes de diciembre una campaña de movilizaciones para hacer frente a la situación de "deterioro de las relaciones laborales" dentro de la planta. Esta campaña de movilizaciones fue acordada en una reunión celebrada por el comité el pasado día 1 de diciembre, con los votos de los sindicatos ELA, LAB y ESK, y la abstención de UGT, CC. OO. y Ekintza.