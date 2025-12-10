Telefónica nombra a Andoni Ortuzar nuevo consejero de Movistar Plus

Telefónica ha incorporado a Andoni Ortuzar, que fue presidente del PNV entre 2013 y marzo de 2025, como miembro del consejo de administración de Movistar Plus, la división audiovisual del grupo, un órgano en el que entra también Marcos Contreras, consejero a su vez de CriteriaCaixa.



Con la llegada de Orutzar la compañía busca reforzar la interlocución pública, la relación institucional y la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual, según indican fuentes conocedoras.



Su nombramiento subraya su experiencia en periodismo, comunicación pública y gestión institucional habiendo sido director de EITB.



La llegada de ambos coincide con la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que Telefónica, participada en un 10 % por el Estado, negocia para unas 5000 personas.

El PNV ve "con total normalidad" el fichaje

La parlamentaria y secretaria del EBB del PNV, Maitane Ipiñazar, ha afirmado que en el partido ven "con total normalidad" que Telefónica haya fichado su expresidente, y ha destacado "la experiencia y el bagaje" que tiene en el sector.



Ipiñazar ha señalado que no sabe "qué es lo que se cree cuando un político termina su trayectoria política", y ha recordado que "esa persona tiene todo el derecho a continuar con su trayectoria profesional y a vivir y a trabajar más allá del mundo de la política".



"En este caso además, según la noticia, Telefónica ha valorado los años de Andoni Ortuzar como director de EITB y la experiencia y el bagaje que eso le da. Hay que tomarlo con total normalidad", ha insistido.