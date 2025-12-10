TELEFONICAREN IZENDAPENAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Telefonicak Andoni Ortuzar izendatu du Movistar Pluseko kontseilari

EAJk adierazi du "normaltasun osoz" ikusten duela Telefonicak jeltzaleen presidente ohia fitxatzea, eta sektorean duen "esperientzia eta eskarmentua" nabarmendu ditu.

 

20250325071434_andoni-ortuzar_
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Telefonicak Andoni Ortuzar, 2013tik 2025eko martxora arte EAJko presidente izandakoa, Movistar Plusen administrazio kontseiluko kide gisa sartu du taldearen ikus-entzunezko dibisioan. Organo horretan sartzen da Marcos Contreras ere, CriteriaCaixako kontseilaria.

Orutzarren etorrerarekin, konpainiak elkarrizketa publikoa, erakundeen arteko harremana eta ikus-entzunezko ingurune arautzailearen irakurketa estrategikoa indartu nahi ditu, iturri ezagunek adierazi dutenez.

Kazetaritzan, komunikazio publikoan eta kudeaketa instituzionalean duen eskarmentua azpimarratu nahi du bere izendapenak, EITBko zuzendari izan baita.

Bien etorrera bat dator enplegu-erregulazioko espedientearen (EEE) negoziazioarekin, zeina Telefonicak, Estatuaren % 10eko partaidetzarekin, 5.000 pertsona ingururentzat negoziatzen baitu.

EAJk "normaltasun osoz" ikusten du

Maitane Ipiñazar EAJko EBBko legebiltzarkide eta idazkariak esan du alderdiak "normaltasun osoz" ikusten duela Telefonicak presidente ohia fitxatu izana, eta sektorean duen "esperientzia eta eskarmentua" nabarmendu ditu.

Ipiñazarrek adierazi du ez dakiela "zer uste den politikari batek bere ibilbide politikoa bukatzen duenean", eta gogorarazi du "pertsona horrek eskubide osoa" duela "bere ibilbide profesionalarekin jarraitzeko eta politikaren mundutik haratago bizitzeko eta lan egiteko".

"Kasu honetan, gainera, Telefonicak Andoni Ortuzarrek EITBko zuzendari gisa emandako urteak eta horrek ematen dion esperientzia eta jakinduria baloratu ditu. Normaltasun osoz hartu behar da", azpimarratu du.

Andoni Ortuzar Telefonia Mugikorra Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

MADRID, 09/12/2025.- Manifestación convocada por el sindicato madrileño de médicos Amyts, para protestar por la reforma del estatuto marco, y que está enmarcada en la huelga de cuatro días y de forma simultánea con otras concentraciones en centros sanitarios de numerosas ciudades, este martes. EFE/Javier Lizón
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAEko medikuek bigarren greba eguna dute gaur

Osasun Ministerioak onartu nahi duen Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka Espainiako Estatu osoko medikuek deitutako lau eguneko grebarekin bat egin du Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Gaurko elkarretaratzea Donostia Ospitalean izan da. Ostiralera arte, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuetan egingo dute lan, eta larrialdietako eta halabeharrez artatu behar diren patologiak dituzten pazienteei soilik emango diete laguntza.

Gehiago ikusi