Telefonicak Andoni Ortuzar izendatu du Movistar Pluseko kontseilari
EAJk adierazi du "normaltasun osoz" ikusten duela Telefonicak jeltzaleen presidente ohia fitxatzea, eta sektorean duen "esperientzia eta eskarmentua" nabarmendu ditu.
Telefonicak Andoni Ortuzar, 2013tik 2025eko martxora arte EAJko presidente izandakoa, Movistar Plusen administrazio kontseiluko kide gisa sartu du taldearen ikus-entzunezko dibisioan. Organo horretan sartzen da Marcos Contreras ere, CriteriaCaixako kontseilaria.
Orutzarren etorrerarekin, konpainiak elkarrizketa publikoa, erakundeen arteko harremana eta ikus-entzunezko ingurune arautzailearen irakurketa estrategikoa indartu nahi ditu, iturri ezagunek adierazi dutenez.
Kazetaritzan, komunikazio publikoan eta kudeaketa instituzionalean duen eskarmentua azpimarratu nahi du bere izendapenak, EITBko zuzendari izan baita.
Bien etorrera bat dator enplegu-erregulazioko espedientearen (EEE) negoziazioarekin, zeina Telefonicak, Estatuaren % 10eko partaidetzarekin, 5.000 pertsona ingururentzat negoziatzen baitu.
EAJk "normaltasun osoz" ikusten du
Maitane Ipiñazar EAJko EBBko legebiltzarkide eta idazkariak esan du alderdiak "normaltasun osoz" ikusten duela Telefonicak presidente ohia fitxatu izana, eta sektorean duen "esperientzia eta eskarmentua" nabarmendu ditu.
Ipiñazarrek adierazi du ez dakiela "zer uste den politikari batek bere ibilbide politikoa bukatzen duenean", eta gogorarazi du "pertsona horrek eskubide osoa" duela "bere ibilbide profesionalarekin jarraitzeko eta politikaren mundutik haratago bizitzeko eta lan egiteko".
"Kasu honetan, gainera, Telefonicak Andoni Ortuzarrek EITBko zuzendari gisa emandako urteak eta horrek ematen dion esperientzia eta jakinduria baloratu ditu. Normaltasun osoz hartu behar da", azpimarratu du.
