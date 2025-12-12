La Junta extraordinaria de Talgo vota hoy el acuerdo para la entrada de Sidenor y SEPI

La Junta Extraordinaria de Talgo deberá revalidar hoy el acuerdo para la venta del 29,76 % de su capital al consorcio vasco encabezado por Sidenor y del 7,8 % a la SEPI, además de dos emisiones de bonos por un total de 105 millones de euros, que cierran un largo periodo de inestabilidad de casi dos años para el constructor ferroviario.



Sidenor, acompañado de las fundaciones BBK y Vital y del fondo público del Gobierno Vasco Finkatuz, se hará con el 29,76 % de la compañía por 156,67 millones, a un precio de 4,25 euros por acción, que estaba en manos de la instrumental Pegaso (de la que forman parte el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadores de Talgo) y de otros accionistas minoritarios.



Por su parte, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aportará 45 millones de euros para controlar el 7,8 % del capital, también a 4,25 euros por acción, acudiendo a una ampliación de capital.



Según la información oficial de la Junta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) además de estas tomas de participación, se vota también una emisión de bonos convertibles por 30 millones de euros, que suscribirá la SEPI.



Habrá otra emisión de deuda por 75 millones de euros, a la que acudirán la sociedad Clerbil (la sociedad inversora del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga), el fondo público vasco Ekarpen y las fundaciones bancarias BBK y Vital.



Al tiempo, Patentes Talgo firmará un contrato de financiación sindicado, por un máximo de 770 millones de euros: 650 millones irán con garantía parcial de CESCE y los 120 millones restantes serán un tramo 'revolving' (a medida que se devuelven los fondos se pueden volver a reusar, con los intereses correspondientes, y sirven para financiar gastos operativos) de hasta 120 millones.



A eso se suma una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de CESCE.



Una vez despejada la configuración del capital de Talgo, la compañía debe hacer frente a la multa de 116 millones de euros que le impuso por el retraso en la entrega de los trenes Avril, que la sociedad ya provisionó en sus resultados de 2024 pero no ha abonado.



El ministro de Transportes, Óscar Puente, también avanzó a mediados de noviembre que Renfe se está planteando imponer otra multa por demoras en la entrega de 26 cabezas motrices para los S107 y aseguró que la operadora pública dará todas las facilidades a Talgo para el pago, pero las sanciones son "impepinables".