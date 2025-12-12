Talgo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Junta extraordinaria de Talgo vota hoy el acuerdo para la entrada de Sidenor y SEPI

Sidenor, acompañado de las fundaciones BBK y Vital y del fondo público del Gobierno Vasco Finkatuz, se hará con el 29,76 % de la compañía por 156,67 millones, a un precio de 4,25 euros por acción, que estaba en manos de la instrumental Pegaso (de la que forman parte el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadores de Talgo) y de otros accionistas minoritarios.
Fábrica de Talgo.
Euskaraz irakurri: Talgoko Ezohiko Batzarrak gaur bozkatuko du Sidenor buru duen euskal kontsortzioak konpainia erosteko akordioa
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Junta Extraordinaria de Talgo deberá revalidar hoy el acuerdo para la venta del 29,76 % de su capital al consorcio vasco encabezado por Sidenor y del 7,8 % a la SEPI, además de dos emisiones de bonos por un total de 105 millones de euros, que cierran un largo periodo de inestabilidad de casi dos años para el constructor ferroviario.

Sidenor, acompañado de las fundaciones BBK y Vital y del fondo público del Gobierno Vasco Finkatuz, se hará con el 29,76 % de la compañía por 156,67 millones, a un precio de 4,25 euros por acción, que estaba en manos de la instrumental Pegaso (de la que forman parte el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadores de Talgo) y de otros accionistas minoritarios.

Por su parte, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aportará 45 millones de euros para controlar el 7,8 % del capital, también a 4,25 euros por acción, acudiendo a una ampliación de capital.

Según la información oficial de la Junta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) además de estas tomas de participación, se vota también una emisión de bonos convertibles por 30 millones de euros, que suscribirá la SEPI.

Habrá otra emisión de deuda por 75 millones de euros, a la que acudirán la sociedad Clerbil (la sociedad inversora del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga), el fondo público vasco Ekarpen y las fundaciones bancarias BBK y Vital.

Al tiempo, Patentes Talgo firmará un contrato de financiación sindicado, por un máximo de 770 millones de euros: 650 millones irán con garantía parcial de CESCE y los 120 millones restantes serán un tramo 'revolving' (a medida que se devuelven los fondos se pueden volver a reusar, con los intereses correspondientes, y sirven para financiar gastos operativos) de hasta 120 millones.

A eso se suma una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de CESCE.

Una vez despejada la configuración del capital de Talgo, la compañía debe hacer frente a la multa de 116 millones de euros que le impuso por el retraso en la entrega de los trenes Avril, que la sociedad ya provisionó en sus resultados de 2024 pero no ha abonado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también avanzó a mediados de noviembre que Renfe se está planteando imponer otra multa por demoras en la entrega de 26 cabezas motrices para los S107 y aseguró que la operadora pública dará todas las facilidades a Talgo para el pago, pero las sanciones son "impepinables". 

Empresarios Economía

Te puede interesar

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

PNV y PSE-EE aprueban la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para agilizar trámites y acelerar la promoción de vivienda

La proposición de ley impulsada por los socios de la coalición de gobierno impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y permite rebajar el porcentaje de VPO que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas del 75 % al 60 %. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas.

arcelor mittal agurain
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ArcelorMittal plantea prorrogar tres años el ERTE en vigor

Según fuentes sindicales, la empresa ha expuesto que la medida es necesaria para seguir contando con esta herramienta de flexibilidad laboral en función de las necesidades de producción. El secretario general de CCOO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, ha declarado este jueves que la medida propuesta por la empresa es "coherente con la situación que atraviesa la siderurgia europea".
Cargar más