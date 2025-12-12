Talgo
Talgoko Ezohiko Batzarrak gaur bozkatuko du Sidenor buru duen euskal kontsortzioak konpainia erosteko akordioa

Sidenorrek, BBK eta Vital fundazioekin eta Finkatuz Eusko Jaurlaritzaren funts publikoarekin batera, konpainiaren % 29,76 bereganatuko du 156,67 milioitan, akzioko 4,25 euroko prezioan. Trilantic Funtsak eta konpainia sortu zuen Oriol familiaren zati baten esku zegoen orain arte empresa. 

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ezustekorik ez bada, Talgoren Ezohiko Batzarrak berretsi egingo du gaur bere kapitalaren % 29,76 Sidenor buru duen euskal partzuergoari eta % 7,8 SEPIri saltzeko akordioa. Horrez gain, 105 milioi euroko bi bonu jaulkitzea ere bozkatuko dute, trenbidearen eraikitzailearentzat ia bi urteko ezegonkortasun-aldi luzea itxiz modu horretan. 

Sidenorrek, BBK eta Vital fundazioekin eta Finkatuz Eusko Jaurlaritzaren funts publikoarekin batera, konpainiaren % 29,76 eskuratuko du 156,67 milioiren truke, akzioko 4,25 euroko prezioan. Pegaso instrumentalaren (Trilantic futsa eta Talgoren sortzaile izan zen Oriol familiaren parte batek osatua) eta beste akziodun minoritario batzuen esku zegoen konpainia orain artean. 

Bestalde, Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateak (SEPI) 45 milioi euro jarriko ditu kapitalaren % 7,8 kontrolatzeko, eta 4,25 euro akzio bakoitzeko, kapital-zabalkuntza batera joanda.

Batzordeak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) bidalitako informazio ofizialaren arabera, partaidetza-hartze horiez gain, 30 milioi euroko bonu bihurgarrien jaulkipena ere bozkatuko dute, SEPIk hartuko duena bere gain.

75 milioi euroko beste zor-jaulkipen bat egingo da, zeinari Clerbil sozietateak (Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentearen sozietate inbertitzailea), Ekarpen euskal funts publikoak eta BBK eta Vital banku-fundazioek erantzungo dioten.

Aldi berean, Talgo Patenteak finantzazio kontratu konpartitu bat sinatuko du, gehienez 770 milioi eurokoa: 650 milioi euro CESCEren berme partzialarekin joango dira, eta gainerako 120 milioiak 'revolving' tarte bat izango dira, hau da, funtsak itzuli ahala berrerabili egin ahalko dira, dagozkien interesekin, eta gastu operatiboak finantzatzeko baliagarri dena.  

Horri gehituko litzaioke CESCEren berme partziala izango duen 500 milioi eurorainoko abal lerro bat. 

Talgoren kapitalaren osaketa behin argituta, konpainiak aurre egin beharko dio Avril trenen entregan izandako atzerapenagatik ezarri zitzaion 116 milioi euroko isunari. Gastu hori aurreikusi zuen konpainiak 2024ko emaitzetan, baina ordaindu gabe du oraindik. 

Oscar Puente garraio ministroak aurreratu zuenez, Renfek ere buruan du beste isun bat ezartzea Talgorik, S107 trenetako 26 buru motrizen entregan izandako atzerapenengatiuk. Ministroak azaldu duenez, erraztasun guztiak emango dizkio ordainketa egiteko, baina ohartarazi zuenez isuna "saihestezina" da. 

