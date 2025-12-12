PESCA
La propuesta de reducción del 70 % en la cuota del verdel enciende el Consejo Europeo de Pesca

El Gobierno Vasco muestra su preocupación por un posible recorte del 70 % de las capturas de verdel para 2026 y advierte que "pondría en peligro la rentabilidad del sector de bajura".
Berdela verdel Hondarribia arrantza pesca Irekia 5
Foto de archivo: Irekia
Euskaraz irakurri: Berdelaren kuota % 70 murrizteko proposamenak sumina eragin du EBko Arrantza Kontseiluan
EITB

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) continúan este viernes negociando las posibilidades de pesca para el año 2026. 

En lo que respecta al Atlántico, la cuota del verdel sigue siendo el principal escollo para alcanzar un acuerdo, tras la propuesta de reducción del 70 % del verdel y caballa en Europa. 

El Gobierno Vasco ha mostrado su "preocupación" por la propuesta de reducción del verdel, ya que "una reducción de esta envergadura pondría en peligro la rentabilidad del sector de bajura que pesca esta especie con el arte del anzuelo".

En el Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario ha propuesto que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025.

Las negociaciones relativas a las posibilidades de pesca en aguas del Atlántico y el Mediterráneo tienen lugar en paralelo. 

En un encuentro que comenzó ayer, jueves, en Bruselas y que podría prolongarse incluso hasta el sábado, los Veintisiete deben acordar las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo para 2026. Para algunas especies del Atlántico también se tienen que pactar las capturas de 2027 y 2028.

