Berdelaren kuota % 70 murrizteko proposamenak sumina eragin du EBko Arrantza Kontseiluan

Eusko Jaurlaritzak kezkaz hartu du Bruselaren proposamena eta ohartarazi du "arriskuan" jarriko lukeela baxurako arrantzaren "errentagarritasuna".

Artxiboko argazkia: Irekia
EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko Arrantza ministroek datorren urteko arrantza kuotak negoziatzen jarraitzen dute Bruselan, bigarren egunez jarraian. 

Atlantikoari dagokionez, berdelaren kuota da akordioa lortzeko oztopo nagusia. Izan ere., Bruselak % 70 murriztu nahi du kuota

Eusko Jaurlaritzak, bere aldetik, kezkaz hartu du Bruselaren proposamena eta ohartarazi du  "arriskuan" jarriko lukeela baxurako arrantzaren "errentagarritasuna".

Dena den, Mediterraneoko arrantza egunen eztabaidak gaina hartu du, Europako hegoaldeko estatuek onartezintzat jo dutelako urteko lanegunak 27tik 9,7ra murrizteko Europako Batzordeak egindako proposamena. 

Iturri diplomatikoek azaldu dutenez, Espainia, Frantzia eta Italia bat egin eta frontea osatu nahian ari dira lanegun gehiago onar ditzaten presioa egiteko. 

Beraz, Atlantikoan eta Mediterraneoan kezka ezberdinak badituzte ere, aldi berean negoziatzen ari dira. 

Arrantza ministroen arteko bilerak larunbatera arte luzatu daitezke. Helburua 2026rako Atlantikoko eta Mediterraneoko arrantza kuotak adostea da, baina Atlantikoaren kasuan 2027 eta 2028koak ere adostuko dira. 

