Berdelaren kuota % 70 murrizteko proposamenak sumina eragin du EBko Arrantza Kontseiluan
Eusko Jaurlaritzak kezkaz hartu du Bruselaren proposamena eta ohartarazi du "arriskuan" jarriko lukeela baxurako arrantzaren "errentagarritasuna".
Europar Batasuneko Arrantza ministroek datorren urteko arrantza kuotak negoziatzen jarraitzen dute Bruselan, bigarren egunez jarraian.
Atlantikoari dagokionez, berdelaren kuota da akordioa lortzeko oztopo nagusia. Izan ere., Bruselak % 70 murriztu nahi du kuota.
Eusko Jaurlaritzak, bere aldetik, kezkaz hartu du Bruselaren proposamena eta ohartarazi du "arriskuan" jarriko lukeela baxurako arrantzaren "errentagarritasuna".
Dena den, Mediterraneoko arrantza egunen eztabaidak gaina hartu du, Europako hegoaldeko estatuek onartezintzat jo dutelako urteko lanegunak 27tik 9,7ra murrizteko Europako Batzordeak egindako proposamena.
Iturri diplomatikoek azaldu dutenez, Espainia, Frantzia eta Italia bat egin eta frontea osatu nahian ari dira lanegun gehiago onar ditzaten presioa egiteko.
Beraz, Atlantikoan eta Mediterraneoan kezka ezberdinak badituzte ere, aldi berean negoziatzen ari dira.
Arrantza ministroen arteko bilerak larunbatera arte luzatu daitezke. Helburua 2026rako Atlantikoko eta Mediterraneoko arrantza kuotak adostea da, baina Atlantikoaren kasuan 2027 eta 2028koak ere adostuko dira.
Talgoko Ezohiko Batzarrak gaur bozkatuko du Sidenor buru duen euskal kontsortzioak konpainia erosteko akordioa
Sidenorrek, BBK eta Vital fundazioekin eta Finkatuz Eusko Jaurlaritzaren funts publikoarekin batera, konpainiaren % 29,76 bereganatuko du 156,67 milioitan, akzioko 4,25 euroko prezioan. Trilantic Funtsak eta konpainia sortu zuen Oriol familiaren zati baten esku zegoen orain arte empresa.
Etxebizitza arloko premiazko neurrien legea onartu dute EAJk eta PSE-EEk, azkarrago eta gehiago eraikitzeko
Gobernuko bazkideek bultzatutako lege proiektuak eremu tentsionatuetan etxebizitza turistiko gehiago onartzea debekatu du, eta bizitegi berrietan etxebizitza babestuen kopurua %75etik %60ra apaltzea ahalbidetuko du.
Plus Ultra airelinearen jabea eta zuzendari exekutiboa atxilotu dituzte
Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Plus Ultrako presidente Julio Martinez eta airelineako CEO Roberto Roselli atxilotu ditu gaur, ustez dirua zuritzeagatik. Operazioan konpainiaren egoitza ere miatu du poliziak.
Sustapenak ugaritzea eta tramiteak azkartzea bilatzen duen etxebizitza legearen gakoak
Eusko Legebiltzarrak etxebizitzaren arloa arautzeko hainbat premiazko neurri jasotzen dituen legea onartu du ostegun honetan, promozio berriak sustatzeko lurzoruak mobilizatzeko, prozedurak arintzeko eta pisu turistikoei mugak jartzeko helburuarekin.
Goizeko txandako medikuen % 19,4k egin dute bat hirugarren greba egunarekin, Osakidetzaren arabera
Jarraipena, beraz, asteazkenean txanda berean izandakoaren antzekoa da (% 19,02), eta asteartekoa baino zerbait handiagoa (% 17,26). Eguerdian, dozenaka osasun-langilek elkarretaratzea egin dute Gasteizko Txagorritxu Ospitalearen atarian, estatutu propioa aldarrikatzeko.
ArcelorMittalek indarrean dagoen ABEEa hiru urtez luzatzeko asmoa agertu du
Iturri sindikalen arabera, enpresak azaldu du neurria beharrezkoa dela ekoizpen beharren araberako malgutasun tresna hori izaten jarraitzeko. Jose Manuel Castro ArcelorMittalek Asturiasen duen CCOOko idazkari nagusiak ostegun honetan adierazi duenez, enpresak proposatutako neurria "koherentea da Europako siderurgiak bizi duen egoerarekin".
Balenciagako langileen batzordearen arabera, ontziolaren erosleak zazpi lagun kaleratzea eta soldatak % 25-50 jaistea proposatu du
Hasierako akordioa gorabehera, Abu Dhabi Portsek kaleratzeak eta soldata murrizketak eskatzen dituela salatu dute langileek.
Ikamak greba eguna deitu du gaur, euskarazko hezkuntzaren alde
Euskara jasaten ari den erasoen aurrean, Ikama gazte erakundeak hezkuntzaren garrantzia ekarri nahi du lehen lerrora gaurko deitutako grebarekin, "eredu propioa, euskalduna eta kalitatezkoa" aldarrikatuz.
Adostasunik ez Villavesetako sindikatuen artean, lan gatazkaren inguruan
UGTren atal sindikalak TCC Moventis enpresak eta Mankomunitateak egindako proposamena sinatuko du. ELAk, LABek, CCOOk eta ATTUk uste dute ez dela nahikoa, eta bi urte iraungita daramatzan hitzarmena hobetzeko borrokan jarraitzearen alde egin dute.